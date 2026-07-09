Así quedó la clasificación general tras la victoria de Tadej Pogacar

Tadej Pogacar dio un golpe de autoridad en el Tour de Francia al imponerse en la exigente etapa de los Pirineos y recuperar el maillot amarillo de líder. El esloveno lanzó un ataque demoledor en el ascenso al Tourmalet, cruzó la meta en solitario y consiguió su victoria número 23 en la historia de la ronda francesa, consolidándose como el gran favorito para conquistar un nuevo título.

Tras la jornada, Pogacar lidera la clasificación general con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard, mientras que el mexicano Isaac del Toro completa el podio provisional a 3 minutos y 27 segundos. El colombiano Egan Bernal ocupa la undécima posición, a 9 minutos y 12 segundos del líder. Así quedó la clasificación general del Tour de Francia:

Clasificación general: