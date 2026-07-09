En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Ayuda para Venezuela
Gabinete de De La Espriella
Guerra EEUU - Irán
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Tour de Francia  / Así quedó la clasificación general tras la victoria de Tadej Pogacar

Así quedó la clasificación general tras la victoria de Tadej Pogacar

Tadej Pogacar volvió a demostrar su superioridad en el Tour de Francia con una contundente victoria en la gran etapa de los Pirineos.

Tour de Francia
Tour de Francia
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

Tadej Pogacar dio un golpe de autoridad en el Tour de Francia al imponerse en la exigente etapa de los Pirineos y recuperar el maillot amarillo de líder. El esloveno lanzó un ataque demoledor en el ascenso al Tourmalet, cruzó la meta en solitario y consiguió su victoria número 23 en la historia de la ronda francesa, consolidándose como el gran favorito para conquistar un nuevo título.

Tras la jornada, Pogacar lidera la clasificación general con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard, mientras que el mexicano Isaac del Toro completa el podio provisional a 3 minutos y 27 segundos. El colombiano Egan Bernal ocupa la undécima posición, a 9 minutos y 12 segundos del líder. Así quedó la clasificación general del Tour de Francia:

Clasificación general:

  1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 21 h 11:57.
  2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) a 2:42.
  3. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 3:27.
  4. Remco Evenepoel (BEL/RBH) 3:30.
  5. Juan Ayuso (ESP/LTK) 3:34.
  6. Paul Seixas (FRA/DCT) 3:55.
  7. Florian Lipowitz (GER/RBH) 4:00.
  8. Lenny Martinez (FRA/TBV) 4:21.
  9. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 4:57.
  10. Mathias Vacek (CZE/LTK) 7:10.
  11. Egan Bernal (COL/IGD) 9:12.
  12. Sean Quinn (USA/EFE) 9:35.
  13. Tobias Johannessen (NOR/UXM) 9:42.
  14. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 9:45.
  15. Tom Pidcock (GBR/Q36) 9:50.
  16. Richard Carapaz (ECU/EFE) 10:46.
  17. Davide Piganzoli (ITA/TVL) 10:46.
  18. Lennert Van Eetvelt (BEL/LOI) 10:51.
  19. Jordan Jegat (FRA/TEN) 10:56.
  20. Ramses Debruyne (BEL/APC) 11:26.

Vea también:

Tadej Pogacar
Tour de Francia

Pogacar conquista los Pirineos y recupera el liderato del Tour de Francia

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Tour de Francia

Publicidad

Publicidad

Publicidad