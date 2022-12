"Colombia, con el 4-3-3, nunca será como el Liverpool": comentarista peruano

En el programa Fox Sports Radio Perú, los integrantes de la mesa analizaron el partido amistoso entre Colombia y su selección, destacaron el dominio Tricolor en la segunda mitad del encuentro, pero también aseguraron que les falta gol.

“Colombia, colectivamente, no supo llegar al arco de Perú teniendo acciones hiladas (…). En Colombia vi jugadores que de la mitad de la cancha hacia adelante no se conectaban, no vi un ataque bien conceptualizado. En el análisis dijimos que los tres de arriba son nueves”, dijeron.

Sin embargo, varios comentaristas y periodistas aseguraron que la Selección Colombia juega con un 4-3-3, en ciertas facetas del partido, no funcional.

“El único que preocupaba de Colombia era Díaz en el segundo tiempo. Este equipo colombiano juega 4-3-3, pero de posesión, nunca de vértigo como el Liverpool”, indicó.

Asimismo, resaltaron que el partido del combinado peruano no fue el mejor y que desde 2011 no le ganan a la Tricolor.

“Perú estaba muy metido en la segunda parte y con poca movilidad (…) Jugamos bien 20 minutos en el primer tiempo”, afirmaron.

