Colombia vs. Francia EN VIVO: hora y dónde ver online el amistoso FIFA

Luego de la derrota de la Selección Colombia ante Croacia en el primer duelo preparatorio al Mundial, los dirigidos por Néstor Lorenzo deberán prepararse para enfrentar el segundo y último reto de esta Fecha FIFA, previo a la Copa del Mundo.

Colombia, que tuvo problemas ante Croacia, ahora busca corregir los errores que presentó el pasado jueves para hacerle frente al subcampeón del mundo, Francia, equipo que llega luego de ganarle a Brasil 2-1 en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts.



Cuándo juega Colombia vs. Francia por amistoso FIFA

El duelo entre Colombia y Francia, correspondiente al amistoso de la FIFA previo al Mundial, se disputará este domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium, en Landover, Maryland, Estados Unidos.

Un reto de alto calibre para Néstor Lorenzo, que espera alinear su plantilla para la cita mundialista. Por su parte, los franceses podrían presentar cambios de cara al choque ante Colombia; por un lado, Adrien Rabiot está lesionado de la rodilla, mientras que Désiré Doué está mejor de sus dolores de espalda, pero, para sorpresa de muchos, es posible que el astro del Real Madrid, Kylian Mbappé, no esté listo para el compromiso en la casa de los Washington Commanders de la NFL.

¡𝘏𝘰𝘺 𝘳𝘦𝘨𝘳𝘦𝘴𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘢 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘯𝘤𝘩𝘢, 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘭𝘪𝘴𝘵𝘰𝘴! 🤩🫡



🆚 🇫🇷

🗓 Domingo 29 de marzo

🕞 2:00 pm (hora COL)

🏟 Northwest Stadium, Landover

🏆 Amistoso internacional

📺 Gol Caracol, DITU - Fútbol RCN, APP Canal RCN #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/v7K8SGvE1w — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 29, 2026

Hora y dónde ver Colombia vs. Francia EN VIVO

El duelo está programado para disputarse desde las 2:00 de la tarde (hora colombiana) y contará con varias opciones para verlo y seguirlo en vivo, incluso desde el celular.



Gol Caracol: el equipo de deportes de Caracol Televisión llevará la transmisión en TV desde las 2:00 de la tarde, con su habitual cobertura y análisis previo.

el equipo de deportes de Caracol Televisión llevará la transmisión en TV desde las 2:00 de la tarde, con su habitual cobertura y análisis previo. Blu Radio: a través de la señal 89.9 FM y su canal de YouTube, el equipo de Blog Deportivo narrará el compromiso en directo.

a través de la señal 89.9 FM y su canal de YouTube, el equipo de Blog Deportivo narrará el compromiso en directo. Ditu: la plataforma de streaming de Caracol Televisión ofrecerá el partido en su sección ‘Deportes’, ideal para verlo desde dispositivos móviles.

Posible alineación de Colombia

Álvaro Montero (Camilo Vargas); Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerson Mosquera, Déiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta (Richard Ríos), Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

DT: Néstor Lorenzo.