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Blu Radio  / Deportes  / Colombia vs. Francia EN VIVO: hora y dónde ver online el amistoso FIFA

Colombia vs. Francia EN VIVO: hora y dónde ver online el amistoso FIFA

El combinado cafetero afronta un nuevo examen internacional frente a Francia. El encuentro amistoso será clave para medir el nivel del equipo y ajustar detalles de cara a la Copa del Mundo.

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