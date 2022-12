Como futbolista no quedé en deuda, pero anhelé ir a un Mundial: ‘Choronta’ Restrepo

Luego de que John Javier ‘Choronta’ Restrepo anunciara su retiro tras 18 años de carrera deportiva, el mediocampista habló con El Camerino de Blu Radio sobre los buenos y malos momentos que le dejó el fútbol profesional.

‘Choronta’, de 40 años, siente que “llegó el momento” de ponerle un alto a su carrera, aunque aclaró que no está aburrido o cansado: “Siempre lo he hecho con la misma energía, disfrutando cada partido al máximo, pero creo que en la vida uno tiene que tomar decisiones, saber cuál es el momento y ya llegó el momento de decir adiós y dar un paso al costado”.

Durante la última temporada Restrepo jugó en el mediocampo de Águilas, donde disputó 28 partidos, por lo que su retiro no pasa por una cuestión física.

“Le he entregado toda mi dedicación a esto, tanto para trabajar como para cuidarme, y es una realidad que no tengo 20 años y no soy el mismo de antes, pero también tengo otras fortalezas que sé aprovechar mejor. Tenía la oportunidad de seguir jugando, pero lo tomo como algo muy mío, creo que es mejor elegir a que elijan que uno no esté”, añadió el futbolista.

Resaltó también algunos de los buenos momentos de su carrera y las alegrías que vivió con grupos que, aunque no fueron campeones, sí lo dejaron marcado: “Hubo tristeza al perder finales, perder títulos, eso lo deja a uno marcado, pero creo que han sido más las alegrías; la alegría de hacer lo que amo y tener la virtud de poder elegir jugar al fútbol. Es lo que más destaco y me mantuvo con alegría todos estos años”.

Rememorando otros buenos momentos de su carrera, Restrepo recordó que en todos los equipos en que militó se sintió bien “muy pleno, pero me marcaron Medellín y Cruz Azul”.

“DIM por todos los años que estuve y por ser hincha, Cruz Azul porque fue el club en el extranjero en el que más tiempo estuve y salí de ahí por algo ajeno a lo deportivo. Me identifico allí por el cariño de la gente”, agregó.

‘Choronta’ Restrepo dijo que, sin embargo, como futbolista no quedó en deuda con nada, “pero uno anhela ir a un Mundial. Creo que eso es lo único, pero lo otro en cuanto a satisfacción propia, el día a día, respetar la profesión y hacer las cosas con dedicación, ha sido lo más importante porque siempre hice lo que más quise y lo disfruté”, comentó.

Reveló también que el otro año arrancará a estudiar gerencia deportiva tras un año desde que terminó la carrera de entrenador, “siempre cercano con lo que he hecho durante tantos años, pero decir que pienso ejercer como DT es mentir. Por ahora no, seguiré preparándome y ya veremos más adelante. La idea es estar preparado para cuando llegue el día y esté bien”.

Finalmente, comentó que su apodo “no tiene ningún significado” y lo porta desde muy niño. “Mi madre me lo dice, alguien por el barrio me dijo así, esa persona murió y no dejó dicho por qué”, comentó entre risas.