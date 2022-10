Conozca a Sabina Mazo, la primera luchadora colombiana en debutar en la UFC

A sus 22 años, la luchadora colombiana Sabina Mazo debutó en la UFC, la máxima categoría de artes marciales mixtas en el mundo, el pasado jueves al combatir contra la ucraniana Maryna Moroz.

Aunque no salió victoriosa del combate (puntajes de 30-27, 29-28 y 29-28), Sabina pasará a la historia al convertirse en la primera luchadora colombiana en debutar en la difícil y complicada UFC.

“Cada vez que escucho mi nombre en el octágono, me emociono y me lleno de alegría. Yo comencé muy joven, cuando tenía 15 años. Aunque no tenía planes de pelear profesional, simplemente lo hacía porque me gustaba y me apasionaba (…) La vida me fue mostrando que era el camino correcto y tomé esto como mi carrera”, dijo.

Indicó que ha ganado varios títulos mundiales de diferentes disciplinas, lo que la ha llevado a crecer profesionalmente, al punto de poder debutar en la máxima categoría de artes marciales mixtas a nivel global.

“Gracias a Dios pude debutar. No fue el resultado que quería, pero es un paso más a pelear mejor y a estar más lista para la próxima. Es un camino largo y por fortuna tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos a entrenar fuerte”, agregó la deportista antioqueña.

Mazo aseguró que para tener éxito en este deporte es necesario crear una conexión muy fuerte consigo misma y con el entrenador, así como conocer el cuerpo y dejar de lado los miedos.

“A veces me lastimo más durante el entrenamiento que en la misma pelea (…) En lo que menos me preocupo es en si me voy a lastimar la nariz o no; son gajes del oficio”, sentenció.

