¿Continuará en la Selección en la próxima Eliminatoria? Esto respondió Pékerman

José Néstor Pékerman estuvo este jueves en conferencia de prensa antes del juego frente a Paraguay en el Metopolitano, que podría sellar la clasificación de Colombia al próximo Mundial de Rusia 2018.

Uno de los temas que más llamó la atención durante su conferencia fue cuando hizo alusión a su posible continuidad en el banco del combinado tricolor después de que acabe este ciclo.

"Para tomar decisiones es muy pronto, pero no para las cosas del corazón”, dijo.

En ese mismo sentido, manifestó que no le “alcanzaría la conferencia para decir que he sido muy feliz acá y que queramos volver a un Mundial".

Pékerman además advirtió que Colombia debe estar alerta con la selección paraguaya por el nivel que exhibe cuando juega de visitante en las eliminatorias del Mundial de Rusia.





"En Chile, Paraguay se llevó un triunfo y después no le fue tan bien de local ante Uruguay. No piensen que será sencillo y que vamos a pasarles por encima, porque será un partido intenso", afirmó Pekerman en la rueda de prensa previa al encuentro de este jueves correspondiente a la decimoséptima jornada de las eliminatorias.



El entrenador de Colombia también valoró como positivo el trabajo de Paraguay para defender y contraatacar, por lo que aseguró que su equipo debe "saber aprovechar los momentos determinantes".





"Hoy en Colombia hay crecimiento mental en el equipo y eso me da confianza", añadió.





Al ser interrogado sobre el cambio de horario del encuentro, que pasó de las 15.30 horas (20.30 GMT) a las 18.30 (23.30 GMT), afirmó que por las cerradas diferencias entre los equipos en la tabla de posiciones "jugar a la misma hora es algo razonable".





Resaltó que es importante para Colombia contar con todos los jugadores y tener la posibilidad de repetir el once que empató 1-1 en la jornada pasada con Brasil.





En cuanto a que Paraguay no haya obtenido buenos resultados en Barranquilla, el entrenador afirmó que "las estadísticas no juegan y los partidos son muy cerrados con resultados inciertos".





"Son siete equipos por tres cupos y medio y lo que cuenta es encontrar nuestra mejor versión. Llevamos una ventaja en el puntaje, pero Paraguay ha tenido buen rendimiento de visitante y ha fallado un poco de local", reiteró.





Sobre las condiciones físicas de Juan Guillermo Cuadrado, quien llegó a la concentración con una molestia en el tobillo, dijo que "a veces tiene alguna incomodidad, pero está jugando así".





Aseguró que no está pensando en las tarjetas amarillas que harían perder por sanción a algunos de sus dirigidos el encuentro contra Perú del próximo martes en Lima.





"La prioridad es jugar concentrado en este partido. Debemos tener cuidado sin que eso nos lleve a no jugar como debemos hacerlo. Además, la buena noticia que tenemos de la FIFA es que las tarjetas de las eliminatorias no cuentan para el Mundial", dijo.