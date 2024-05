Empresarios alertan sobre 'micos' en documento de participación de sociedad en negociaciones con ELN

Siete de los más grandes gremios del país están alertando sobre lo que ellos consideran son 'micos' incluidos en el documento de 'modelo de participación' que pretende establecer la forma en que la sociedad civil puede participar en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN.

El documento, que está todavía en discusión, dice que se van a impulsar transformaciones al modelo político y económico del país, incluyendo "nuevos modelos de producción y distribución de la riqueza que superen el rentismo, la explotación y el extractivismo que afectan a comunidades y ecosistemas".

En una carta dirigida a la jefa negociadora del Gobierno, Vera Grabe, los empresarios advierten que esos temas nunca hicieron parte de lo que se ha negociado y conversado al interior del Comité Nacional de Participación hasta el momento, porque el propósito del comité era otro. Además, según el documento, lo acordado en el mecanismo tendrá carácter vinculante.

"Nuestra voz no ha sido escuchada ni tenida en cuenta", dicen los empresarios.

Publicidad

"Expresamos nuestro desacuerdo y preocupación con el enfoque que se le está dando al modelo y al plan de participación, por cuanto no recoge la visión de todos los miembros que hacemos parte del comité, excede en su alcance el propósito para el cual fue creado y pone sobre la mesa de negociación elementos estructurales de nuestra democracia y modelo de país que no fueron discutidos porque eso no era su propósito", agregan.

Los gremios dicen además que el documento aborda cómo es que los colombianos podrán participar en la mesa y no se dice nada sobre el hecho de que los grupos armados (incluyendo al ELN) siguen ejerciendo formas de violencia organizada y que varios integrantes del comité de participación han recibido amenazas.

Publicidad

La carta, firmada por la SAC, Acolgen, la Andi, Confecámaras, la ACM, la ACP y Asofiduciarias, cierra diciendo que se mantiene el interés de los empresarios por ser parte de los esfuerzos en la búsqueda de la paz en Colombia.