Cristiano Ronaldo es, sin duda, el mejor del mundo: Marcelo

Marcelo, lateral internacional brasileño del Real Madrid, respondió las declaraciones de Xavi Hernández que dijo que para los amantes del fútbol Leo Messi es el mejor y solo para un madridista puede ser diferente, defendiendo al portugués como "el mejor del mundo".



"Siempre la gente quiere hablar de Cristiano pero yo le veo trabajar todos los días, para mí y para mucha gente es el mejor del mundo", respondió Marcelo preguntado por la frase de Xavi.



"Aunque muchos intentan quitar este mérito de Cristiano, ha ganado tres Balones de Oro, hace mucho por el equipo y por su edad va a hacer mucho más. Es un grandísimo compañero y para mí es, sin duda, el mejor del mundo", añadió.



Inicia el Real Madrid la Liga de Campeones con el deseo de lograr un nuevo récord y ser el primer club que consigue repetir título. "Afrontamos la Champions con la misma ilusión de siempre, con ganas de dar alegrías a la afición ganando todos los títulos que disputamos y con la alegría de siempre".



"Repetir título es más difícil pero sabemos lo que queremos y cuales son nuestros objetivos. La temporada pasada fue difícil y la confirmamos ganando la Champions, no es nada fácil volver a hacerlo pero vamos por ello. Nunca ningún equipo ha ganado dos veces seguidas pero estamos para intentarlo. Lo tenemos en nuestra mente", agregó.



Destacó Marcelo como una de las claves para luchar por ello "el buen ambiente" que dijo existe en el vestuario "desde hace tiempo", que impulsa a un inicio de temporada que destacó.



"Es uno de los mejores inicios de temporada desde que estoy en el Real Madrid, pero no podemos pensar que todo es perfecto, hay que mejorar cosas cada día en entrenamientos y partidos. Es un principio muy feliz porque hemos hecho cosas muy buenas, sabiendo que hay que mejorar", analizó.



Regresará al equipo titular el lateral brasileño tras descansar ante Osasuna y mostrarse comprensivo con las rotaciones. "El mister sabe mucho más que yo, tiene más experiencia y si tiene que hacer las rotaciones es por el bien del equipo y quien entra tiene que dar el máximo. Es normal que un jugador quiera jugar todos los partidos, pero hay que entender cuando toca descansar porque si hay rotaciones es por el bien del equipo".



Sobre su primer rival europeo del curso, el Sporting de Lisboa, Marcelo dijo que "es un equipo grande" que ha analizado con Cristiano Roanldo. "He hablado con él de cosas del equipo, está teniendo un inicio de temporada muy bueno y los queremos ganar, pero respetándolos porque son un buen equipo que vendrá al Bernabéu a intentar ganar".



Por último, defendió la figura de Raúl González tras algunas críticas de aficionados madridistas por su presencia en Nueva York en un acto de LaLiga con el Barcelona y los gestos cariñosos con Hristo Stoichkov.



"Lo que he vivido con Raúl aquí dentro es un símbolo del madridismo, ha hecho todo por el club y esas cosas de fuera no pasa nada. El fútbol hay más cosas aparte de la rivalidad, hay amigos que juegan en otros equipos y Raúl ha hecho todo por el Real Madrid. Mi punto de vista es que esas cosas no afectan nada", opinó.



*Escuche en este audio más frases del mundo del deporte de este martes.