“Cuando reaccioné estaba debajo del carro”: otro ciclista profesional atropellado en Colombia

En medio del llamado de los ciclistas de élite en el país para que los conductores tengan precaución en las carreteras, un nuevo accidente se presentó y que por poco deja graves consecuencias. Carlos Andrés Ospina, del UAE Team, fue atropellado este domingo en Antioquia.

En diálogo con Blog Deportivo, el ciclista relató que terminó debajo del carro por imprudencia del conductor, que había pasado muy cerca del pelotón minutos antes.

“Le reclamé y lo único que sentí fue el acelerón que hizo. Cuando reaccioné estaba debajo del carro, con la bicicleta partida, y no sé cómo alcancé a sacar los pies. Es triste ver cómo puedes ser de vulnerable en la vía con estas personas tan irresponsables”, contó.

El conductor fue detenido gracias a la intervención de la Policía que estaba en el lugar, pero Ospina resaltó que la irresponsabilidad de este tipo de personas puede terminar en la tragedia de muchos deportistas.

“Afortunadamente había policía, estaba el Ejército ahí y lo detuvieron, pero en una vía donde no haya un ente, no se sabe qué puede hacer. Le inmovilizaron el carro y esperamos hablar con el equipo, ver qué es lo mejor, esto no puede seguir pasando, no queremos más víctimas en la vida”, aseguró.

Al ciclista colombiano le dieron tres días de incapacidad y su calendario no se verá afectado.

“No me pasa nada grave, solo un golpe en la rodilla que con desinflamatorios pasan. Espero que este caso no se quede así, es muy triste la realidad que se está viviendo en Colombia con un deporte tan bonito que nos da tantas alegrías”, añadió.

Escuche aquí la entrevista completa en Blog Deportivo:

