¿Cuánto dinero se llevará el ganador del Tour de Francia?

Con la ilusión de un triunfo de Nairo Quintana comienza este sábado la 104 edición del Tour de Francia con un recorrido que tendrá mucha montaña y poca contrarreloj, 23 puertos en el recorrido y apenas 37 kilómetros de lucha individual contra las manecillas.



El vencedor en esta edición del Tour se llevará un cheque de 500.000 euros, de los 2.280.950 euros que se repartirán en total entre premios y primas.



El ciclismo colombiano confiará en siete corredores que representarán al país sudamericano en el Tour Francia, con Nairo Quintana (Movistar) como la mayor opción al triunfo final.



Rigoberto Urán (Cannondale), Darwin Atapuma (Emirats), Carlos Betancur (Movistar), Esteban Chaves (Orica), Sergio Henao (Sky) y Jarlinson Pantano (Trek) serán los otros seis 'escarabajos' en las rutas de la Grande Boucle.



No estará Fernando Gaviria, ganador de cuatro etapas en el último Giro de Italia y de la clasificación por puntos, que no fue incluido en su selección de nueve ciclistas por el equipo Quick Step.



A sus 27 años, Quintana, ganador del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, buscará en el Tour la única gran ronda que falta en su palmarés, en su cuarta participación, tras haber sido segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016.



El director de su equipo, Eusebio Unzué, señaló esta semana en una entrevista a RFI que Quintana, ni en el pasado Tour, donde el colombiano fue tercero, ni en el reciente Giro, donde terminó segundo, consiguió destacar en los momentos claves.



"Estuvo siempre con los de arriba pero no llegó a marcar diferencias en montaña salvo en momentos muy puntuales", explicó Unzué.



"Esperamos que sea más Nairo, un Nairo más con sus características, sobre todo en montaña. Ese hombre donde llegados ciertos días y momentos es capaz de hacer la diferencia", añadió el responsable de Movistar, con la esperanza de que esta vez sea la buena.



Rigoberto Urán, a sus 30 años, también afronta su cuarta participación en el Tour, con un 24º puesto en 2011 como mejor tarjeta de presentación, habiendo sido segundo en el Giro de 2013 y 2014.



"Se concentró en el Giro durante muchos años. De los Tour de los últimos años, éste es el que más le conviene. Tiene experiencia y liderazgo, tiene la mente para afrontar una carrera de tres semanas. Pienso realmente que puede hacer grandes cosas", afirma su director deportivo, Charly Wegelius.



"Siempre es bonito estar en el Tour. Este año es muy especial para mí porque he tenido la oportunidad de concentrarme bien en el Tour", señaló, por su parte, Urán.



La otra gran baza colombiana es Esteban Chaves, que a sus 27 años disputa su primer Tour de Francia, aunque en 2016 fue segundo en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España.



Otro debutante en el Tour será Carlos Betancur, también de 27 años, quinto en el Giro de 2013, que será uno de los ciclistas que tratarán de ayudar a Quintana en el Movistar.



Darwin Atapuma, de 29 años, disputó el Tour en 2014, pero no lo terminó.



Sergio Henao, también de 29 años, duodécimo el año pasado en el Tour, tendrá como misión ayudar en la montaña a su jefe de filas en el Sky, Chris Froome.



Por último, Jarlinson Pantano, de 28 años, en su tercera participación el Tour de Francia, donde fue 19º en sus dos participaciones anteriores, en 2015 y 2016, también deberá ayudar en la montaña a su jefe de filas en el Trek, el español Alberto Contador.



Todos ellos tratarán de buscar el primer triunfo colombiano en la clasificación general y añadir victorias de etapa a las 15 ya conseguidas desde que Lucho Herrera lograra la primera en 1984.



Desde que Martín Emilio Rodríguez fuera el primer colombiano en participar en el Tour de Francia en 1975, la presencia de los escarabajos comenzó a ser más frecuente a partir de los años ochenta y más numerosa a principios de los noventa.



Además de los siete ciclistas colombianos, estarán presentes otros dos latinoamericanos, el costarricense Andrey Amador (Movistar), gregario de Nairo Quintana, y el argentino Eduardo Sepúlveda (Fortuneo), uno de los jefes de filas del modesto equipo francés.