Daniel Torres, jugador del Alavés y de la selección Colombia, publicó en su cuenta de Facebook un video en el que se refirió al acuerdo de paz logrado entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc.

En el vídeo, el ex Independiente Medellín rechaza lo acordado y asegura que la paz no llegará si Jesucristo no es el centro de la negociación.