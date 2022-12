Disculpa de Yaya Touré es buena para el Manchester City: Pep Guardiola

Touré, de 33 años, pidió perdón a través de un comunicado por los "malentendidos del pasado" y aseguró que quiere "seguir ayudando" al City a "conseguir más éxitos en el futuro".

Guardiola había dejado claro que el marfileño no volvería a jugar en el primer equipo si su agente, Dimitri Seluk, no pedía perdón tras haberle criticado por dejarlo fuera de la lista para la Liga de Campeones.

"He hablado con Yaya Touré, pero es una conversación privada, que, obviamente, se quedará entre nosotros. Leí lo que se ha escrito y creo que son buenas noticias para el City y para Yaya", dijo Pep este viernes, en la rueda de prensa previa al duelo de mañana ante el Middlesbrough (15:00 GMT).

"Yaya ha participado en todas las reuniones y todos los entrenamientos. Todos sabían la situación y nada ha cambiado", apuntó.

Touré, nombrado en cuatro ocasiones mejor futbolista africano del año, ha anotado 75 goles en 267 encuentros en el City desde su fichaje procedente del Barcelona en 2010 por 24 millones de libras.

Con el City ha ganado la Premier League en dos ocasiones (2011/2012 y 2013/2014), la Copa de Inglaterra (2010/2011) y dos Copas de la Liga (2013/2014 y 2015/2016).

Dimitri Seluk, agente del futbolista africano, aseguró el pasado mes de septiembre que Guardiola "humilló" a su representado al no inscribirlo en la presente edición de la Liga de Campeones.

El preparador catalán, que ya tuvo a Touré a sus órdenes en el Barcelona, respondió diciendo que Seluk "debe pedir perdón" y que "si no lo hace, el futbolista no volverá a jugar".

El agente, sin embargo, se negó este viernes a disculparse con Guardiola, aunque sí dijo que quieren "paz" entre las partes.

"No voy a pedir perdón", dijo Seluk al programa británico talkSport. "Queremos paz, pero no voy a disculparme. ¿Disculparme por qué? Quizá Touré haya pedido perdón de su parte, pero, la verdad, no sé por qué", sostuvo.

El agente señaló que es "importante" que su representado juegue en el City porque es "un gran jugador", alguien que "ayudará al equipo a obtener buenos resultados".

"Muchos aficionados quieren ver a Yaya sobre el terreno de juego y Yaya quiere ayudar al City a conseguir buenos resultados. Un jugador como él, uno de los mejores del mundo, con un salario elevado, no se debe quedar fuera del equipo. Tiene que jugar", indicó.

"Queremos firmar la paz entre Guardiola, Yaya y yo por los aficionados, por el equipo y por los resultados. Veremos qué sucede en el futuro, pero lo importante es seguir avanzando. Yaya ha ganado títulos y lleva este equipo en el corazón. Es una leyenda en este club", prosiguió.

"Ahora nosotros no vamos a hacer nada; ya hemos dado los primeros pasos y tenemos que ver qué hace Guardiola", concluyó Seluk.

