EE.UU. ve avances en destrucción de minas en Colombia

el acuerdo de paz, y aseguró que sus esfuerzos en la destrucción de armas de fuego en Honduras podrían ayudar a disminuir los homicidios en el país.

El Departamento de Estado estadounidense publicó su informe anual "To Walk The Earth In Safety" ("Caminar por la Tierra con seguridad"), en el que enumera sus esfuerzos por erradicar las minas antipersonal y las armas convencionales en el año fiscal 2014.

El informe recuerda que Latinoamérica tiene "la tasa más alta de violencia criminal del mundo" y que los esfuerzos estadounidenses para destruir armas convencionales "siguen siendo esenciales para ayudar a la región a aliviar la amenaza de la violencia armada y el tráfico ilícito de armas".

Los avances políticos en la región son claves para facilitar un "mayor énfasis" en el desminado humanitario y tareas similares, según el informe.

"Las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han llevado a un preacuerdo para asistirse mutuamente en esfuerzos de desminado después de la firma de un acuerdo formal de paz", agrega el texto.

En 2013, Colombia fue el segundo país del mundo con más víctimas mortales por minas antipersonales y artefactos explosivos no detonados, con 368 bajas.

No obstante, esa cifra es un 26 % inferior a la de 2012, cuando hubo 497 bajas, y evidencia "un descenso significativo desde 2005 y 2006, cuando las tasas de víctimas mortales llegaron a su punto más alto, con casi 1.200 al año", sostiene el informe.

"La importancia del desminado aumentará a medida" que se implementa la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, subraya el documento.

Estados Unidos destinó 7,7 millones de dólares a actividades de desminado y destrucción de armas convencionales en Colombia en el año fiscal 2014, a través de programas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el grupo sin ánimo de lucro HALO.

En Honduras, "donde las armas de fuego se usan en el 80 por ciento de los homicidios, los fondos estadounidenses han impulsado actividades de interdicción de armas que destruirán potencialmente más de 40.000 armas", asegura el informe.

El Departamento de Estado no dedicó fondos nuevos a Honduras en el pasado año fiscal, pero siguió apoyando las actividades del Grupo de Asesoría en Minas (MAG, en inglés) para "instruir a las fuerzas armadas hondureñas para destruir armas y munición sobrantes" y otras actividades relacionadas.

Durante el pasado año fiscal, Estados Unidos también tuvo que transferir los equipos de desminado que tenía en Ecuador a Colombia y Perú, después de que el Gobierno ecuatoriano ordenara el cierre de la oficina de cooperación de seguridad en la embajada estadounidense en Quito.

Estados Unidos es el mayor contribuyente económico a las actividades de destrucción de armas convencionales en el mundo, y el año pasado anunció que destruirá todos sus inventarios de minas antipersonales y dejará de usarlas en todo el mundo excepto en la Península de Corea, por ser una región técnicamente en guerra.

EFE

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Un motociclista muerto en carreteras de Santander es el reporte que entregan las autoridades de tránsito en el desarrollo del plan retorno.

-Las autoridades del Valle de Aburrá capturaron a 9 integrantes de la banda ‘Los Chatas’ y dos de la denominada ‘Capilla’, presuntos responsables de homicidio y tráfico de estupefacientes en la región.

-Unidades de Guardacosta de la Armada Nacional, rescataron a 35 turistas que quedaron a la deriva cuando se hundió la embarcación en la que se dirigían a las islas.

-El presidente de Cuba, Raúl Castro, envió sus condolencias a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por la muerte de 224 personas a causa del accidente del avión de la compañía rusa MetroJet (Kogalymavia).

- El presidente de Bolivia, Evo Morales, inició el lunes una gira de nueve días por cuatro países de Europa, con el fin de firmar acuerdos bilaterales, como la compra de un radar para la lucha contra el narcotráfico.