El keniano Sabastian Sawe bate récord mundial de una maratón: "Un día histórico"

El keniano Sabastian Sawe ha batido el récord del mundo en un maratón oficial al vencer este domingo en Londres, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos.

Sawe, que precedió en la línea de meta al etíope Yomif Kejelcha (1h59:41) y al uganés Jacob Kiplimo (2h00:28), rebaja la marca que tenía su compatriota Kelvin Kiptum de 2:00.35 desde el 8 de octubre de 2023 en Chicago (Estados Unidos).

"Es un día histórico para mí, dijo Sawe a la cadena británica BBC tras la victoria.

Sabastian Sawe Foto: AFP

"La verdad es que empezamos la carrera muy bien y cuando nos acercábamos al final me sentía muy fuerte. Creo que mis rivales me han ayudado mucho (a batir el récord). Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado", agregó el keniano, que promedió un tiempo de dos minutos y 49 segundos por kilómetro.



No es historia del deporte, es historia de la humanidad.



Primera vez que un ser humano corre una maratón en menos de dos horas.



Sebastian Sawe lo acaba de lograr en Londres. pic.twitter.com/c7y3az6iu7 — Germán R. Abril (@gerebit0) April 26, 2026

En tercera posición acabó el etíope Yomif Kejelcha, que con un tiempo de 1:59:41 consiguió el récord de su país y el mejor en un debut en una maratón en la historia, mientras que Kiplimo, de Uganda, terminó tercero con un tiempo de 2:00:28, siendo este el mejor registro de su país.

Este domingo ha sido un día histórico para el atletismo en Londres, ya que la etíope Tigst Assefa se ha impuesto este domingo en el maratón de Londres tras batir su propio récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos.

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El tiempo acompañó en Londres, donde este domingo se registraron máximas de 16 grados en el momento de la carrera, que estuvo seguida por miles de personas en las calles de la capital británica.

Los ingleses se volcaron con una de las citas más emblemáticas de la ciudad y no fallaron en la carrera popular mostrando todo tipo de disfraces, incluido un hombre que corrió con un frigorífico de 25 kilos a sus espaldas.