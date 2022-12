El mundo del motor respalda a Bubba Wallace por amenazas raciales

La Nascar y otras agremiaciones deportivas del motor han respaldado al unísono a Bubba Wallace, el único piloto negro de ese circuito, tras haber recibido amenazas raciales en su casa, en donde le dejaron una soga, una alegoría a la horca, hecho que generó el repudio de compañeros, rivales y pilotos de otras disciplinas.

El propio Lewis Hamilton, el gran campeón de la Fórmula 1, le envió desde sus redes sociales un mensaje de apoyo y cariño a Bubba Wallace “apoyándote desde la distancia”, le dijo en Instagram.

Autoridades locales y el FBI investigan la aparición de una soga en el garaje de Darrell 'Bubba' Wallace, quien en la carrera del lunes fue apoyado por sus rivales, quienes empujaron y escoltaron su carro hasta la grilla de partida en el circuito Superspeedway de Talladega (Alabama).

"Estamos enojados e indignados y no podemos enunciar más firmemente cuan seriamente nos tomamos este acto atroz", dijo la Nascar en un comunicado.

El fiscal estatal informó que junto al FBI están revisando la situación "para determinar si hay violaciones de la ley federal", pero que "independientemente de que se puedan presentar cargos federales, este tipo de acción no tiene cabida en nuestra sociedad", recalcó en un comunicado Jay E. Town, fiscal general para el Distrito Norte de Alabama.

Bubba Wallace, de 26 años, fue uno de los muchos deportistas estadounidenses que se manifestaron contra el crimen del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis el 25 de mayo, que desencadenó la mayor ola de protestas contra el racismo en el país de las últimas décadas.

Decenas de pilotos unieron sus fuerzas para empujar el coche número 43 de Wallace hasta la parte delantera de la parrilla.

Wallace salió del coche aparentemente llorando mientras un compañero tras otro lo abrazaban. Entre ellos también estaba la leyenda de la Nascar y dueño del equipo de Wallace, Richard Petty, quien viajó hasta Alabama a sus 82 años para acompañar a su piloto. Al término de la carrera, ganada por el estadounidense Ryan Blaney (Team Penske) en un final de infarto, Wallace se acercó a las gradas a agradecer el apoyo de un grupo de aficionados.

"El deporte está cambiando", dijo Wallace al término de la prueba, en la que concluyó en el puesto 14. "Lo siento por no llevar la máscara, pero quiero que, quien sea que haya sido, vea que no me va a quitar la sonrisa. Voy a seguir adelante", aseguró.

