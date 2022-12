Emergencia ambiental en Mocoa por derrame de crudo tras accidente de tractomula

que causó un derrame de más de 5 mil galones de crudo.

Cristian Ramírez, testigo del hecho, relató a Blu Radio que “el tanque empieza a botar toda la carga. Cuando llegamos en el momento llegaron otros compañeros del conductor y no nos explicamos porque la curva no es tan cerrada, no se sabe si por exceso de velocidad o de pronto microsueño”, indicó.

El hombre dijo también que juntos a otras personas auxiliaron y sacaron al conductor del cabezote de la mula, quien presentaba una herida en la parte izquierda de la cara, “se encontraba consternado ya que la tracto mula comenzó a echar fuego”.

Las comunidades afectadas por la contaminación que alcanzó a caer a una quebrada espera que se realicen trabajos para mitigar el impacto ambiental.