Estábamos pidiendo reintegro al Junior para seguir rehabilitación: Felix Noguera

El lateral izquierdo Felix Noguera se refirió en El Camerino a la decisión judicial que ordena su reintegro al Junior de Barranquilla.



“Contento porque el abogado me manifestó que nos había ido muy bien, voy a poder seguir en mi rehabilitación digna como un jugador profesional”, manifestó.



Noguera relató lo sucedido al detalle: “llegué en enero de 2015 a Barranquilla, firmé contrato por dos años, me compraron al Deportes Tolima, fui con una expectativa muy grande”.



“En 2016 me empieza un dolor muy fuerte en el tendón de aquiles, donde me valoraron muchos médicos en la ciudad, tanto por medicina prepagada como por ARL”, agregó.



Cuenta Noguera que duró un año con tratamiento conservador “infiltraciones, ondas de choque y el dolor no disminuía, sino que aumentaba progresivamente”.



“Llegó el momento en que no me podía ni levantar de la cama, jugaba 20 minutos un partido oficial y me tenían que sacar”, añade.



El lateral dijo que concertaron que lo ideal sería practicarle una cirugía para lograr la recuperación definitiva, sin embargo, el Junior le comunicó una decisión que lo sorprendió.



“Un mes antes de que se me acabara el contrato el Junior me manda la carta de no renovación, me asesoro con la Asociación de futbolistas, y me dicen que necesito seguir con la rehabilitación para poder seguir jugando (…). Me hicieron pasar la vergüenza del año: cuando en la entrada el vigilante tenía una orden de que no me dejaban ingresar”, explica.



Finalmente, Noguera señaló que lo que está buscando con el club: “estamos pidiendo es que me reintegren para poder seguir con mi rehabilitación”.



Publicidad