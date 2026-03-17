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Blu Radio  / Deportes  / Estados Unidos y Venezuela disputan la final del Clásico Mundial 2026

Estados Unidos y Venezuela disputan la final del Clásico Mundial 2026

Estados Unidos y Venezuela disputan esta noche la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami, tras la remontada histórica de la Vinotinto y el sólido camino del equipo local.

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