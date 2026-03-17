Estados Unidos y Venezuela disputan la final del Clásico Mundial 2026

Esta noche, a las 7:00 de la noche, en el IoanDepot Park de Miami, Estados Unidos y Venezuela jugarán la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este duelo deportivo solo comprenderá un partido.



Estados Unidos y Venezuela en la final:

Con una vibrante remontada, ayer Venezuela derrotó 4x2 a la invicta Italia en Miami y se clasificó a su primera final del Clásico Mundial de béisbol, donde le espera un duelo de alta tensión ante el anfitrión, Estados Unidos.

La Vinotinto, que estuvo dos carreras abajo hasta la cuarta entrada, recortó distancia con un jonrón de Eugenio Suárez y culminó la remontada con tres anotaciones seguidas en el séptimo inning que desataron el júbilo de los 35.000 hinchas presentes en el loanDepot Park.

Venezuela, cuyo mejor resultado era un tercer lugar en 2009, enfrentará esta noche en la final al Team USA. "Mi país necesita esa victoria mañana", recalcó Ronald Acuña Jr., líder de la novena venezolana e impulsor de la remontada. "Estados Unidos tiene un gran equipo y nosotros también, veremos que pasa mañana".,



Por su parte, Estados Unidos, aseguró su pase a la final el domingo pasado después de haberle ganado a República Dominicana, 2-1. Esta es la tercera final consecutiva del clásico que Estados Unidos conquista.



Nolan McLean y Eduardo Rodríguez: posibles abridores.

Como abridores probables, Estados Unidos tendría al derecho de los Mets, Nolan McLean. El lanzador de 24 años permitió tres carreras limpias en tres innings frente a Italia en la fase de grupos, aunque cerró la temporada pasada con una efectividad de 2.06 en 48 innings con los Mets.

Por el lado de Venezuela, el pronóstico apunta al zurdo Eduardo Rodríguez. En su única salida en el torneo, ante República Dominicana en el último juego de la fase de grupos, permitió tres carreras en 2.2 innings, incluidos dos jonrones de Juan Soto y Ketel Marte.

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Ambos equipos tienen historial en su juego, se han enfrentado cinco veces en el Clásico, Estados Unidos ostenta una ventaja 3-2. La primera vez que se enfrentaron fue en la fase de grupos de 2009, en esa ocasión Estados Unidos ganó con jonrones de Kevin Youkilis, Adam Dunn y Ryan Braun. Y la última vez que jugaron, fue en el año 2023, otra vez, Estados Unidos ganó, esta vez 9-7.

Los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 contarán con la categoría de béisbol a diferencia de París 2024.