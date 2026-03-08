En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Se acabó el sueño de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol: Cuba lo sepultó

Se acabó el sueño de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol: Cuba lo sepultó

El combinado nacional quedó eliminado tras acumular tres derrotas, sin victorias, a falta de un partido en la fase de grupos.

Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol
Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 8 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad