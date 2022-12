Estamos ilusionados en revertir el mal momento de Alianza: Sergio Herrera

Sergio ‘Barranca’ Herrera dijo en El Camerino que la ilusión al asumir las riendas de Alianza Petrolera junto al profesor César Fernando Torres es revertir la mala racha que atraviesa el equipo santandereano y salvar la categoría.

Herrera contó cómo fue su proceso antes de llegar al equipo de sus amores. “Nos preparamos antes de terminar mi carrera como jugador profesional, a los pocos meses pude empezar a ejercer en Universitario de Popayán y, dos años después, se me da la oportunidad de venir como asistente al equipo de mi corazón, al que amo, del que salí, el de mí ciudad. Muy feliz por esta oportunidad y convencido que con el trabajo podemos sacar al equipo de este momento”.

Se refirió a la situación por la cual atraviesa el plantel que ya encadena cinco fechas sin poder ganar. “Siempre es complejo, pero lo que hemos podido observar es la disposición que tienen los jugadores, la forma cómo están trabajando lo ilusiona a uno de que se puede remontar bien el torneo y salvar la categoría”.

“El equipo viene un poco golpeado porque no ha podido sumar, pero son jugadores con una condición muy buena, hay grandes individualidades”, agregó.

Herrera cree que hay varias cosas por corregir sobre todo el tema del equilibrio del equipo y las falencias defensivas.

“Asumimos ayer, hemos realizado dos entrenamientos y estamos tratando de corregir. Es un equipo que hace goles, el cuarto en la liga, pero también es al que más le hacen. No es un secreto que no hay un equilibrio, ciertas falencias en algunos conceptos y movimientos defensivos, trataremos de corregir eso y lograr recuperar esa confianza con un buen resultado el sábado”, expresó.

Alianza Petrolera enfrentará el sábado al Boyacá Chicó en la decimocuarta jornada de la Liga Águila.