“Estoy contento”: Farid Diaz agradeció a Pékerman tenerlo en cuenta en preselección

El lateral izquierdo Farid Díaz, de notable rendimiento en el fútbol guaraní, dijo que se siente contento y optimista tras ser incluido dentro de los 35 preseleccionados revelados por Pékerman este lunes.

“Yo me siento adentro, por mi trabajo, por lo que he entregado y por lo que he hecho hasta ahora”, añadió el defensa nacido en Cesar.

“Es una competencia y qué bueno que haya de dónde escoger. Me siento tranquilo porque estoy en bien nivel”, complementó.

Escuche la entrevista:

