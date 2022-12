Estoy pasando el mejor momento de mi vida: Luis Manuel Seijas

“Se cambió el esquema táctico, metió los tres cambios de una algo que es arriesgado. Fue una combinación de ritmo, intensidad y eficacia (…) Fue lindo, es uno de los partidos que más voy a recordar de Santa Fe.

Sobre su paso al fútbol brasilero, Seijas reconoció que es una responsabilidad mucho mayor que cuando llegó por primera vez al conjunto ‘cardenal’.

“Cuando llegué a Santa Fe si me iba mal hasta ahí llegaba, nadie me conocía, ahora la responsabilidad es mayor, no es cualquier club, maneja mucha gente y más siendo venezolano y yendo a Brasil. Me siento preparado, no hay pisca de duda en mi mente ni en mi cuerpo, estoy pasando el mejor momento de mi vida”, dijo Seijas

El volante de Santa Fe confesó que fue muy difícil convencer a sus padres para poder ser futbolista, sin embargo, el apoyo de su madre y luego de su papá fue fundamental para poder ser uno de los mejores de su país.

Después de Bélgica fui a Ecuador y fue la peor decisión que he tomado en mi vida (...) se dieron muchas cosas, salí de Europa, tenía 6 meses que no había jugado, llego a un equipo destrozado, con deudas, no pagaban, había un rumor de que ya me habían pagado lo cual fue falso, fue difícil y toque fondo, pensé en no seguir jugando”, agregó el venezolano. (Vea también: Luis Manuel Seijas jugará las próximas tres temporadas en Inter de Porto Alegre ).

Después de su paso por el país vecino regresó a Santa Fe y asegura que volver a adaptarse le costó trabajo por la falta de ritmo, pero resaltó la oportunidad que le dio el presidente César Pastrana.

Sobre la llegada de Rafael Dudamel dijo que se arranca un proceso nuevo y que hay que aprovechar al máximo la Copa América Centenario para poder afrontar las Eliminatorias con un buen nivel.

“A la selección hoy hay que verla como uno ‘borrón y cuenta nueva’ desde todo punto de vista, el discurso de Rafa fue muy acertado, y nosotros como jugadores hicimos una autocrítica (…) Importante es que hay Copa América de por medio, no se llega de una a las Eliminatorias, y eso te permite preparase para lo que se viene, además si haces un buen papel tienes tiempo de limpiar la imagen”, agregó Seijas.