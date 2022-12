Farid Díaz habla del supuesto interés del Junior por ficharlo

Farid Díaz en diálogo con El Camerino dijo que no ha habido acercamiento con el Junior, pero no descartó su posible llegada al club barranquillero.

“No he hablado con nadie, el rumor con Junior cada que termina un torneo sale, por el interés que han tenido ellos de contar con mi servicio, que se los agradezco siempre, que me tengan en cuenta, pero todavía no tengo nada concreto ni he hablado con ellos”, dijo.

Manifestó que hasta el momento solo son rumores: “sí tengo que viajar a Barranquilla para visitar a mi familia y voy para hacer unas cosas personales, no a firmar ni hacer exámenes”.

Confirmó que hasta ahora no ha recibido ofertas de ningún equipo y que tiene contrato hasta julio de 2018 con Olimpia.

“Me han tratado muy bien, es un buen equipo, nunca me han quedado mal a mí, he hecho mi trabajo a pesar de las molestias que he tenido y creo que terminé el torneo bien”, expresó sobre el conjunto paraguayo.