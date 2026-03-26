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Blu Radio  / Deportes  / Francia vence a Brasil en su primer amistoso y llega firme contra Colombia

Francia vence a Brasil en su primer amistoso y llega firme contra Colombia

Francia superó 2 a 1 Brasil en un amistoso previo al mundial, hubo un gol de Kylian Mbappé y otro de Hugo Ekitike.

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