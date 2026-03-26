Francia vence a Brasil en su primer amistoso y llega firme contra Colombia

Concluyó el partido amistoso entre Francia y Brasil, un duelo previo a la Copa del Mundo que empezará en junio. El equipo de Francia, comandado por Didier Deschamps, superó una gran prueba frente a Brasil y se impuso 2 a 1.

Mbappé con Francia // Foto: AFP

Francia gana su primer amistoso

En Foxborough, a las afueras de Boston, Estados Unidos, Francia salió a jugar con su nueva camiseta de visitante, de color verde grisáceo, que busca rendir homenaje a la Estatua de la Libertad. Kylian Mbappé salió desde el inicio como capitán de la selección francesa.

En el minuto 32, Tchouaméni recuperó el balón en la mitad de la cancha y, acto seguido, Ousmane Dembélé envió a Mbappé en profundidad, quien logró marcar el primer tanto del partido. Con este gol, Mbappé alcanzó su tanto número 56 con la selección francesa y quedó a un solo gol de igualar el récord de Olivier Giroud.

Luego, Francia se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Dayot Upamecano. Aun así, en el minuto 64 logró anotar el segundo gol, esta vez por intermedio de Hugo Ekitike, con asistencia de Michael Olise. Sin embargo, en el minuto 77, Brasil descontó con un gol de Bremer, que no fue suficiente para igualar el partido.



Colombia vs Francia, el próximo domigo

El próximo domingo, 29 de marzo, en la serie de amistosos, Francia jugará contra la selección Colombia a las 3:00 de la tarde, en un partido que será transmitido por el equipo deportivo de Blu Radio.