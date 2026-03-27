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Así recuerda el técnico de Millonarios a Santiago Castrillón: "Ha sido una semana larga"

La muerte de la promesa de Millonarios conmocionó a hinchas a nivel nacional e internacional, en especial porque era considerado uno de los talentos con alta proyección.

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