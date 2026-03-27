Así recuerda el técnico de Millonarios a Santiago Castrillón: "Ha sido una semana larga"

La muerte de Santiago Castrillón, promesa de la cantera de Millonarios, ha causado conmoción a nivel mundial por el trágico destino que tuvo mientras disputaba un duelo del Torneo Sub-20 frente a Independiente Santa Fe y que murió el pasado 22 de marzo.

Uno de los que más quedó conmocionado por este hecho fue Fabián Bustos, técnico de Millonarios, quien aseguró que "nadie está preparado para vivir cosas así". En rueda de prensa, el entrenador recordó a la joven promesa como un chico con "mucho talento" y una noticia que "le dolió a todo el equipo", según reveló Gol Caracol.

"No es algo sencillo, no nos preparan para estas situaciones. Uno puede tener mucha experiencia, pero hay vivencias, que hasta que no pasan, no la puedes comentar. Lo han manejado de buena manera (los jugadores), siempre lo tenemos muy presente a Santiago, un chico que trabajaba con nosotros, que estaba a punto de estar, que ya habíamos hablado con él. Hoy darle mucha fuerza a la familia y el grupo está enfocado en siempre seguir ayudando a la familia, seguir estando presente, como que lo tuviéramos con nosotros", expresó el técnico argentino.

Santiago Castrillón Foto: Instagram Santiago Castrillón

Aseguró que pese el equipo ha sido fuerte ante la noticia, se siente el ambiente complicado y ha sido una "semana muy larga", pero como profesional han llevado adelante para trabajar en el proyecto deportivo. Contó que los jugadores han estado cerca de la familia expresando toda la solidaridad y apoyo que requieran en este caso.



"Los chicos siempre lo tienen presente a Santiago. Hemos pasado momentos difíciles por la situación de nuestro compañero, obviamente estamos ahí con la familia y los chicos están ahí atrás siempre apoyando con ese tema. Nunca estamos preparados para manejar situaciones como estas, pero dentro de todo, los chicos lo han hecho muy bien. Ha sido una semana larga, creo que la semana más larga que hemos tenido en nuestro arranque", puntualizó.