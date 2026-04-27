Así se disputará la fecha 19 de la Liga BetPlay: tabla, partidos y horarios

Se viene un fin de semana de infarto en el fútbol profesional colombiano con la fecha 19 de la Liga BetPlay, que definirá a los ocho clasificados a los ‘playoff’ en la búsqueda de la estrella de mitad de año y la clasificación a la Copa Libertadores 2027.



Calendario fecha 19 de la Liga BetPlay

Viernes 1 de mayo



Once Caldas vs. Atlético Nacional — 6:00 p.m. (Palogrande)

Sábado 2 de mayo



Boyacá Chicó vs. Llaneros — 2:00 p.m. (La Independencia)

Jaguares vs. Cúcuta Deportivo — 4:00 p.m. (Jaraguay)

Domingo 3 de mayo



Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga — 3:30 p.m. (Metropolitano de Techo)

Independiente Medellín vs. Águilas Doradas — 3:30 p.m. (Atanasio Girardot)

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali — 3:30 p.m. (Murillo Toro)

Santa Fe vs. La Equidad — 3:30 p.m. (El Campín)

Alianza FC vs. Millonarios — 3:30 p.m. (Armando Maestre)

América de Cali vs. Deportivo Pereira — 5:45 p.m. (Pascual Guerrero)

Junior vs. Unión Magdalena — 5:45 p.m. (Romelio Martínez)

Liga BetPlay // Foto: AFP

¿Cuáles equipos ya están clasificados?

Atlético Nacional.

Deportivo Pasto.

Junior de Barranquilla.

Deportes Tolima.

América de Cali.

Once Caldas

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026