Así se disputará la fecha 19 de la Liga BetPlay: tabla, partidos y horarios

Actualizado: 27 de abr, 2026
Se viene un fin de semana de infarto en el fútbol profesional colombiano con la fecha 19 de la Liga BetPlay, que definirá a los ocho clasificados a los ‘playoff’ en la búsqueda de la estrella de mitad de año y la clasificación a la Copa Libertadores 2027.
Calendario fecha 19 de la Liga BetPlay
Viernes 1 de mayo
- Once Caldas vs. Atlético Nacional — 6:00 p.m. (Palogrande)
Sábado 2 de mayo
- Boyacá Chicó vs. Llaneros — 2:00 p.m. (La Independencia)
- Jaguares vs. Cúcuta Deportivo — 4:00 p.m. (Jaraguay)
Domingo 3 de mayo
- Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga — 3:30 p.m. (Metropolitano de Techo)
- Independiente Medellín vs. Águilas Doradas — 3:30 p.m. (Atanasio Girardot)
- Deportes Tolima vs. Deportivo Cali — 3:30 p.m. (Murillo Toro)
- Santa Fe vs. La Equidad — 3:30 p.m. (El Campín)
- Alianza FC vs. Millonarios — 3:30 p.m. (Armando Maestre)
- América de Cali vs. Deportivo Pereira — 5:45 p.m. (Pascual Guerrero)
- Junior vs. Unión Magdalena — 5:45 p.m. (Romelio Martínez)
¿Cuáles equipos ya están clasificados?
- Atlético Nacional.
- Deportivo Pasto.
- Junior de Barranquilla.
- Deportes Tolima.
- América de Cali.
- Once Caldas
Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026
- Atlético Nacional — 40 pts (13-1-4, +21)
- Pasto — 34 pts (10-4-4, +5)
- Junior — 32 pts (10-2-6, +6)
- Tolima — 30 pts (8-6-4, +10)
- América — 30 pts (9-3-6, +9)
- Once Caldas — 30 pts (7-9-2, +8)
- Internacional — 28 pts (7-7-4, +2)
- Santa Fe — 26 pts (6-8-4, +5)
- Cali — 26 pts (7-5-6, +4)
- Medellín — 26 pts (7-5-6, +3)
- Millonarios — 25 pts (7-4-7, +8)
- Bucaramanga — 23 pts (5-8-5, +7)
- Águilas — 23 pts (6-5-7, -6)
- Llaneros — 22 pts (4-10-4, 0)
- Fortaleza — 19 pts (4-7-7, -6)
- Cúcuta — 16 pts (3-7-8, -11)
- Alianza — 16 pts (3-7-8, -14)
- Jaguares — 15 pts (4-3-11, -15)
- Chicó — 14 pts (4-2-12, -20)
- Pereira — 10 pts (1-7-10, -16)