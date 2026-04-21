Tres cupos en juego: así están las cuentas para clasificar a play-offs de la Liga Betplay

La fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026 dejó definido un nuevo panorama en la tabla. Cinco equipos ya aseguraron su clasificación a los play-offs. Sin embargo, aún quedan tres cupos disponibles que mantienen abierta la lucha.



Equipos clasificados en la Liga Betplay

Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Deportes Tolima y Once Caldas ya tienen su lugar en la siguiente ronda. Este último logró su clasificación tras combinar su victoria con otros resultados favorables. El cierre del todos contra todos promete máxima tensión.



Diez clubes pelean tres cupos

Con dos jornadas restantes y partidos aplazados, diez equipos siguen con opciones matemáticas. La disputa es cerrada y cualquier punto puede marcar la diferencia. La edición actual contempla 19 fechas en total.

América de Cali, sexto con 27 puntos, está cerca de sellar su clasificación. Si gana su partido pendiente, reducirá aún más la pelea. Incluso sumando dos puntos más podría asegurar su presencia en los play-offs. Detrás, Inter Bogotá, con 25 unidades, enfrenta un cierre exigente. Su duelo ante Santa Fe en la última jornada será decisivo. Para evitar depender de otros resultados, necesita al menos cuatro puntos.

Cuentas de Santa Fe, Cali, Millonarios y Medellín para jugar play-offs

Santa Fe, con 23 puntos, tiene el panorama claro: depende de sí mismo. Ganando los dos partidos restantes clasificará sin problemas. De lo contrario, entrará en una compleja combinación de resultados.

Deportivo Cali también suma 23 unidades, pero está fuera del grupo de ocho. Su calendario es complicado, con clásico incluido y visita al Tolima. Si gana ambos juegos, avanzará; si no, deberá hacer cuentas.



Bucaramanga y Millonarios, ambos con 22 puntos, tienen escenarios similares. Necesitan sumar y esperar tropiezos de rivales directos. La diferencia de gol podría ser determinante en este tramo final.

Águilas Doradas, con 22 puntos pero diferencia negativa, no tiene margen de error. Debe ganar todo y esperar resultados favorables. Más abajo, Llaneros y Medellín aún tienen opciones, aunque dependen de varios factores. Mientras tanto, el último equipo con opciones es Fortaleza, con 19 puntos, por lo que necesita casi un milagro: un cierre perfecto y que otros fallen.