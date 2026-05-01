Así será el sorteo de los cuartos de final de la Liga BetPlay: hora y fecha

Del 1 al 3 de mayo se disputará la última fecha de la Liga BetPlay, que definirá los ocho clasificados a los cuartos de final que comenzarán esta primera semana de mayo para definir la estrella de mitad de año del fútbol profesional colombiano.

Solo quedan dos cupos disponibles y se lo disputan cinco equipos: Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Medellín, que necesitan ganar sus respectivos partidos y que se den otra serie de resultados para lograr clasificar.



Estos son los clasificados a los cuartos de final

Atlético Nacional.

Deportivo Pasto.

Junior de Barranquilla.

Deportes Tolima.

América de Cali.

Once Caldas.

Hora y fecha del sorteo de cuartos de final de la Liga BetPlay

El sorteo de cuartos de final se llevará a cabo el próximo domingo, 3 de mayo, sobre las 8:30 de la noche, una vez finalice la fecha 19 del todos contra todos y se definan los clasificados.

Trofeo de la Liga BetPlay // Foto: Atlético Nacional

Así será el sorteo de cuartos de final

Los dos primeros de la tabla tendrán ventaja en el sorteo para la localía en el duelo de vuelta y quedarán ubicados en una zona. El resto de emparejamientos quedarán definidos por la suerte y así se hará algo equitativo en los choques.



Calendario fecha 19 de la Liga BetPlay

Viernes 1 de mayo



Once Caldas vs. Atlético Nacional — 6:00 p.m. (Palogrande)

Sábado 2 de mayo

Boyacá Chicó vs. Llaneros — 2:00 p.m. (La Independencia)

Jaguares vs. Cúcuta Deportivo — 4:00 p.m. (Jaraguay)

Domingo 3 de mayo

