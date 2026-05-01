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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Así será el sorteo de los cuartos de final de la Liga BetPlay: hora y fecha

Así será el sorteo de los cuartos de final de la Liga BetPlay: hora y fecha

La última fecha de la Liga BetPlay terminará de definir a los ocho clasificados que disputarán los cuartos de final para buscar la estrella de mitad de año.

Liga BetPlay.jpg
Liga BetPlay //
Fotos: AFP / Dimayor.
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 1 de may, 2026

Del 1 al 3 de mayo se disputará la última fecha de la Liga BetPlay, que definirá los ocho clasificados a los cuartos de final que comenzarán esta primera semana de mayo para definir la estrella de mitad de año del fútbol profesional colombiano.

Solo quedan dos cupos disponibles y se lo disputan cinco equipos: Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Medellín, que necesitan ganar sus respectivos partidos y que se den otra serie de resultados para lograr clasificar.

Estos son los clasificados a los cuartos de final

  • Atlético Nacional.
  • Deportivo Pasto.
  • Junior de Barranquilla.
  • Deportes Tolima.
  • América de Cali.
  • Once Caldas.

Hora y fecha del sorteo de cuartos de final de la Liga BetPlay

El sorteo de cuartos de final se llevará a cabo el próximo domingo, 3 de mayo, sobre las 8:30 de la noche, una vez finalice la fecha 19 del todos contra todos y se definan los clasificados.

Trofeo de la Liga BetPlay.jpg
Trofeo de la Liga BetPlay //
Foto: Atlético Nacional

Así será el sorteo de cuartos de final

Los dos primeros de la tabla tendrán ventaja en el sorteo para la localía en el duelo de vuelta y quedarán ubicados en una zona. El resto de emparejamientos quedarán definidos por la suerte y así se hará algo equitativo en los choques.

Calendario fecha 19 de la Liga BetPlay

Viernes 1 de mayo

  • Once Caldas vs. Atlético Nacional — 6:00 p.m. (Palogrande)

Sábado 2 de mayo

  • Boyacá Chicó vs. Llaneros — 2:00 p.m. (La Independencia)
  • Jaguares vs. Cúcuta Deportivo — 4:00 p.m. (Jaraguay)

Domingo 3 de mayo

  • Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga — 3:30 p.m. (Metropolitano de Techo)
  • Independiente Medellín vs. Águilas Doradas — 3:30 p.m. (Atanasio Girardot)
  • Deportes Tolima vs. Deportivo Cali — 3:30 p.m. (Murillo Toro)
  • Santa Fe vs. La Equidad — 3:30 p.m. (El Campín)
  • Alianza FC vs. Millonarios — 3:30 p.m. (Armando Maestre)
  • América de Cali vs. Deportivo Pereira — 5:45 p.m. (Pascual Guerrero)
  • Junior vs. Unión Magdalena — 5:45 p.m. (Romelio Martínez)
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