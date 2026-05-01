Así será el sorteo de los cuartos de final de la Liga BetPlay: hora y fecha

Del 1 al 3 de mayo se disputará la última fecha de la Liga BetPlay, que definirá los ocho clasificados a los cuartos de final que comenzarán esta primera semana de mayo para definir la estrella de mitad de año del fútbol profesional colombiano.
Solo quedan dos cupos disponibles y se lo disputan cinco equipos: Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Medellín, que necesitan ganar sus respectivos partidos y que se den otra serie de resultados para lograr clasificar.
Estos son los clasificados a los cuartos de final
- Atlético Nacional.
- Deportivo Pasto.
- Junior de Barranquilla.
- Deportes Tolima.
- América de Cali.
- Once Caldas.
Hora y fecha del sorteo de cuartos de final de la Liga BetPlay
El sorteo de cuartos de final se llevará a cabo el próximo domingo, 3 de mayo, sobre las 8:30 de la noche, una vez finalice la fecha 19 del todos contra todos y se definan los clasificados.
Así será el sorteo de cuartos de final
Los dos primeros de la tabla tendrán ventaja en el sorteo para la localía en el duelo de vuelta y quedarán ubicados en una zona. El resto de emparejamientos quedarán definidos por la suerte y así se hará algo equitativo en los choques.
Calendario fecha 19 de la Liga BetPlay
Viernes 1 de mayo
- Once Caldas vs. Atlético Nacional — 6:00 p.m. (Palogrande)
Sábado 2 de mayo
- Boyacá Chicó vs. Llaneros — 2:00 p.m. (La Independencia)
- Jaguares vs. Cúcuta Deportivo — 4:00 p.m. (Jaraguay)
Domingo 3 de mayo
- Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga — 3:30 p.m. (Metropolitano de Techo)
- Independiente Medellín vs. Águilas Doradas — 3:30 p.m. (Atanasio Girardot)
- Deportes Tolima vs. Deportivo Cali — 3:30 p.m. (Murillo Toro)
- Santa Fe vs. La Equidad — 3:30 p.m. (El Campín)
- Alianza FC vs. Millonarios — 3:30 p.m. (Armando Maestre)
- América de Cali vs. Deportivo Pereira — 5:45 p.m. (Pascual Guerrero)
- Junior vs. Unión Magdalena — 5:45 p.m. (Romelio Martínez)