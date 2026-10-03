Batacazo en la Copa BetPlay: Barranquilla FC tumbó a Millonarios con un penal dudoso

Millonarios sufrió un duro golpe en sus aspiraciones en la Copa BetPlay al quedar eliminado frente a Barranquilla FC. El Embajador no logró resolver la serie durante los 90 minutos y terminó jugando su clasificación desde los once pasos.

El encuentro disputado en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla terminó igualado 1-1 en el tiempo reglamentario. Mackalister Silva marcó para el cuadro capitalino, mientras que Mohamed Bolívar convirtió para el conjunto barranquillero.

Publicidad

La eliminación representa un revés para el equipo dirigido por Alberto Gamero, que tenía en este torneo una oportunidad para continuar avanzando en la competencia. Sin embargo, Barranquilla FC volvió a protagonizar una sorpresa y consiguió dejar en el camino a otro de los equipos de mayor nombre en el certamen.

El conjunto currambero ya había dado un golpe en la ronda anterior, cuando eliminó al Junior de Barranquilla también mediante una definición por penaltis. Ahora volvió a imponerse desde esa instancia, esta vez ante Millonarios.



¿Por qué hubo polémica por el penal de Barranquilla FC?

Uno de los momentos que generó mayor discusión ocurrió apenas comenzaba el partido. A los cuatro minutos, el árbitro Alejandro Moncada sancionó una pena máxima a favor de Barranquilla FC por una supuesta mano de Del Castillo.

Publicidad

La decisión fue cuestionada por una cuenta especializada en arbitraje, El VAR Central, que señaló que la mano no existió y criticó que el compromiso no contara con tecnología VAR.

“Fatídico inicio de partido para Alejandro Moncada en el Romelio. Pitó penal a favor de Barranquilla por una supuesta mano de Del Castillo que no existió. Una competencia sin VAR queda totalmente desnaturalizada. Pasó en la Copa BetPlay”, publicó la cuenta.

Publicidad

El penal terminó siendo determinante en el desarrollo inicial del encuentro, pues permitió que Barranquilla FC tomara ventaja. Millonarios consiguió reaccionar y encontró el empate a los 23 minutos del primer tiempo por intermedio de David Silva.

Después de ese tanto, el equipo capitalino no pudo romper nuevamente el planteamiento defensivo del cuadro local. El marcador permaneció igualado hasta el final y la clasificación tuvo que definirse en los penaltis.

En la tanda, Barranquilla FC ganó 5-4, resultado que selló la eliminación de Millonarios y permitió al conjunto local avanzar a la siguiente fase.

Publicidad

Ahora, Barranquilla FC tendrá otro desafío de peso en el Romelio Martínez, donde enfrentará a América de Cali en la siguiente instancia de la Copa BetPlay.