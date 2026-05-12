¿Cuándo se juegan las semifinales de la Liga BetPlay 2026?

El fútbol profesional colombiano llega a su recta final en este primer semestre de la Liga BetPlay. Solo un equipo bordará la estrella de mitad de año y los cupos se van reduciendo con la llegada de las semifinales en este formato de 'playoff' por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

Ahora llegan las semifinales y cuatro clubes esperan estar en cita final para mitad de año. El primer clasificado fue Atlético Nacional tras una contundente victoria 7-1 frente a Internacional de Bogotá, que demostró por qué es uno de los principales candidatos al título local.

Liga BetPlay // Foto: AFP

¿Cuáles son los duelos de semifinales de la Liga BetPlay 2026?

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto / Deportes Tolima.

Independiente Santa Fe vs. América de Cali / Once Caldas vs. Junior de Barranquilla.

Semifinales Liga BetPlay 2026: estas son las fechas

Las fechas exactas en las que se disputarán las semifinales de la Liga BetPlay aún no se conoce, pues a través de sus canales oficiales lo dará a conocer la Dimayor, sin embargo, se saben los posibles días en los que se podría disputar esta fase:



Empezarían entre el 16 y 17 de mayo de 2026.

La vuelta sería entre el 23 y 24 de mayo de 2026.

La razón sería que en la semana del 18 al 22 de mayo los clubes colombianos tendrán compromisos internacionales, aunque solo sea Santa Fe o América, que es la única llave que sí tendrá presencia en torneo Conmebol durante las semifinales por sus compromisos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.