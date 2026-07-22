Dimayor se pronunció ante protesta de ocho clubes del fútbol colombiano: esto dijo

A través de un comunicado, Atlético Nacional, Millonarios, Junior, Santa Fe, Once Caldas, Deportivo Cali, Independiente Medellín y América de Cali se pronunciaron en conjunto en contra de la Dimayor por el manejo de la distribución de los derechos televisivos, los cuales, consideran, "no son justos ni competitivos".

"El modelo actual distribuye esos ingresos por partes iguales y no toma en cuenta el rendimiento deportivo, el nivel de inversión o la fidelidad de los hinchas. Esto ha limitado la capacidad del fútbol colombiano para mejorar su competitividad y potenciar el valor de su principal activo: el espectáculo deportivo. Por esa razón, consideramos que es necesario abrir una conversación seria, técnica y participativa sobre este modelo de distribución", expresaron.

Una protesta de los clubes que mayor número de hinchas mueven en el país, además de ser los que habitualmente representan el rentado nacional en torneos internacionales y que, semestre tras semestre, invierten en tener jugadores competitivos.

Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liga BetPlay DIMAYOR l-2026. Foto: Dimayor.

Ante esta molestia, la Dimayor se pronunció a través de un comunicado e informó que, el próximo lunes, se llevará a cabo una asamblea extraordinaria para tratar estos temas y llegar a un acuerdo con todos los clubes del fútbol colombiano.



"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública, que ante el comunicado publicado por los clubes Atlético Nacional, Independiente Medellín, Millonarios FC, Independiente Santa Fe, América de Cali, Deportivo Cali, Junior FC y Once Caldas DAF, se ha convocado a una Asamblea Extraordinaria, órgano competente par tal fin, para el próximo miércoles 29 de julio, la cual incluye entre otros puntos, un espacio para explorar métodos de distribución por concepto de derechos de TV entre los clubes afiliados a la DIMAYOR", indicó.

Esta decisión podría ser de suma importancia para el futuro del fútbol colombiano, pues, en su momento, en Brasil hubo el mismo llamado de atención y se hizo una mayor inversión que hoy en día se ve reflejada en títulos internacionales año tras año.