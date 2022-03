¿Dinero por derechos de televisión del Cúcuta Deportivo generarían división en clubes de Dimayor?

Una posible entrega retroactiva de dineros por derechos de transmisión al Cúcuta Deportivo tendría divididos a los clubes de la Dimayor, pues al menos tres, por medio de sus presidentes, consideran que la medida no sería lógica.

Así lo contó Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo, tras afirmar que "el Cúcuta está aspirando a que esa plata se la entreguen". Sin embargo, el destino final de esos dineros, agregó, solo se conocerá tras una asamblea.

"He conversado con cuatro presidentes de clubes, de los cuales tres me han dicho que no es lógico que al Cúcuta le den ese dinero, porque no participó, y que la Dimayor no puede ser una agencia de beneficencia", añadió Javier.

Esto teniendo en cuenta, además, que "hay otro grupo de presidentes que consideran que el dinero que les ingresa por televisión, frente a otras ligas en Sudamérica, es tan pobre, que lo consideran un atropello", pese a que las mismas cantidades fueron aceptadas con firmas hasta 2026.

Hay que recordar que esta posible división llegaría en medio de un eventual retorno del Cúcuta Deportivo al fútbol colombiano, que debe ser aprobado por unanimidad y que, en caso de ser rechazado, significaría, según explicó el propio Javier, un fraude procesal, porque no se cumpliría la orden de un juez.

