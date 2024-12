Dura respuesta de técnico de Santa Fe por eliminación en liga; hinchas piden salida

Independiente Santa Fe no vive un buen momento luego de perder, nuevamente, contra el Deportivo Pasto en la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. El entrenador Pablo Peirano reaccionó a las críticas que ha recibido por parte de los hinchas, pues de 12 puntos posibles, el equipo no ha sumado ninguno.

El director técnico, que en el primer semestre fue aplaudido por llevar a la final al equipo, ahora es foco de críticas por el rendimiento del equipo.



El mensaje de Pablo Peirano a la hinchada de Santa Fe

En rueda de prensa, después de una nueva derrota en el estadio El Campín, el entrenador entendió el sentimiento de rabia de la afición y el malestar que expresaron desde la tribuna.

"Tienen toda la razón de estar enojados", reconoció Peirano, al mismo tiempo que enfatizó que el resultado, para él, no va de la mano con el desarrollo del partido, pues las opciones más claras del compromiso las tuvo Santa Fe y los tres puntos se escaparon en "dos jugadas aisladas".

"No tuvieron acciones de gol ni desbordes, eran pelotas cruzadas desde lejos. El resultado marca una cosa y el desarrollo otra. El resultado no lo obtuvimos", añadió el uruguayo, quien recalcó que no comparte las críticas de que sus futbolistas no estén fuerte mentalmente, pues, según él, este lunes vio a un grupo con actitud y el que más se pareció al Santa Fe de la fase regular de la liga.



Las críticas de los hinchas a Peirano

En redes sociales son varios los aficionados que piden un cambio en el la dirección técnica de Santa Fe, pues además de perder los últimos cuatro partidos, se han recibido nueve goles.

Además, cuestionan que se pueda perder la clasificación a la Copa Libertadores del 2025, pues se necesita un triunfo ante Nacional o Millonarios para volver a esta competencia internacional de la Conmebol.

Hinchas de Santa Fe sobre Pablo Peirano en X

Daniel Torres respalda a Peirano

Por su parte, el referente y experimentado Daniel Torres respaldó el trabajo del técnico al manifestar que sí se ha trabajado durante estos días para preparar los partidos, pero los resultados no se han dado y la actitud del grupo siempre ha estado, pues no han bajado los brazos.



Aquí el video de la rueda de prensa completa: