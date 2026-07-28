Encontraron brujería en la sede del Deportivo Cali: "Un animal enterrado"

Preocupación en la capital del Valle del Cauca tras hallarse en la sede del Deportivo Cali elementos de curiosa procedencia, alguno de ellos relacionados con brujería y santería los cuales encendieron las alarmas, en especial por parte de los hinchas que relacionaron eso con los resultados de los últimos años por parte del equipo.

Fue Humberto Arias, expresidente del equipo entre 2024 y 2025, quien, en diálogo con Deportes sin Tapujos, aseguró que la institución fue víctima de brujería que encontraron ellos.

“En el Deportivo Cali hicieron brujería en todas partes, encontramos cosas peores que un sapo enterrado como en la portería Norte del Estadio. Nosotros en su momento encontramos cosas muy extrañas en la Sede de Pance y en el Estadio del Deportivo Cali también dentro del bus el día del accidente de la moto, y en la portería Norte había cosas demasiado feas”, contó.

Jugadores del Deportivo Cali. Foto: @DeportivoCaliCP en X.

En el diálogo, Arias dijo que encontraron elementos como una botella plástica en su interior tenía un líquido amarillo acompañada de muñecos de fútbol, una ampolla de inyección con un líquido rosado, una hoja verde con el nombre del equipo Atlético Huila, un dado y un billete de un dólar.



Por otro lado, lanzó fuertes críticas contra la actual directiva del equipo al decir que “no son hinchas que sientan la camiseta” y, de manera directa, dijo que “eran de Millonarios” con ganas de destruir por dentro la institución.

“La mayoría de actuales Directivos del Deportivo Cali no tienen conocimiento de fútbol y han alejado la institución de la hinchada. Quienes están manejando hoy al Deportivo Cali no son hinchas del equipo, son de Bogotá hinchas de Millonarios”, añadió.