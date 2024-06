Equidad confirma salida de Johan Rojas a Monterrey: ¿qué pasó con Atlético Nacional?

Lo que parecía terminar con final feliz en la oficina de Atlético Nacional, terminó con un giro de acontecimientos. Y es que el futbolista Johan Rojas, de La Equidad, finalmente, no se vestirá con la camiseta verdolaga en el segundo semestre del 2024 como muchos esperaban.

“Creo que como lo he dicho muchas veces en ruedas de prensa, el corazón desde pequeño le pertenece a Atlético Nacional. La posibilidad que hay en este momento de que llegue a Atlético Nacional es mayor, créame que mi familia está muy motivada en que se nos dé todo. A descansar y preparar el partido que queda, tomarlo de la mejor manera”, confesó al futbolista a Blu Radio en zona mixta del estadio Nemesio Camacho El Campín.

Sin embargo, estas palabras quedaron en eso, palabras, pues, este jueves, 6 de junio, La Equidad confirmó que se vestirá con los rayados de Monterrey en el segundo semestre luego de un acuerdo entre las partes, que también convenció en los deseos del jugador.

"Por medio del presente, el Club Deportivo La Equidad Seguros S.A informa a la opinión pública, medios de comunicación, periodistas, patrocinadores, aficionados e hinchas en general que nuestro jugador Johan Rojas Echavarría ha sido transferido al fútbol internacional", indicaron desde el cuadro asegurador.

¿Por qué no llegó a Atlético Nacional?

Periodistas cercanos al club habían vaticinado que este fichaje no se daría porque Atlético Nacional no veía como prioridad el fichaje de Rojas por lo que entrarían en esa puja con Monterrey, cosa que terminó sucediendo y la razón por la que el futbolista terminó saliendo al fútbol del exterior.

Si bien ha crecido el rumor de un préstamo al cuadro verdolaga desde México, esto no queda en más que un simple rumor hasta que alguna de las partes muestre un verdadero interés en que se dé este negocio.

Johan Rojas confirma interés por parte de Atlético Nacional // Foto: La Equidad y Atlético Nacional