Este sería el primer fichaje de Atlético Nacional para 2025; hinchas se ilusionan

No para la alegría en Atlético Nacional tras obtener la estrella 18 frente al Deportes Tolima este 22 de diciembre en el Atanasio Girardot de Medellín. Pero desde este momento el presidente del club, Sebastián Arango Botero, comienza a trabajar en el objetivo de continuar por la senda ganadora del cuadro verdolaga y en hacer un buen papel en la Copa Libertadores 2025.

Aunque el plantel saldrá a vacaciones y volverá a entrenamiento a inicios de enero de 2025, todo estaría dándose para que llegue el primer refuerzo al cuadro verdolaga: Matheus Uribe, quien querría regresar al conjunto antioqueño y estuvo presente en la gran final. Pero es que el propio jugador dejó la opción en el aire cuando, en diálogo con Win Sports, mencionó su deseo de regresar al fútbol competitivo.

"El día que me devuelva a Colombia no me quiero retirar, quiero llegar a competir. Sería lindo regresar al fútbol colombiano y disputar cosas importantes. Aún tengo año y medio de contrato, esperar qué pasa en el día a día (...) Con Atlético Nacional tuve algún acercamiento cuando con la Selección Colombia estuvimos entrenando en Guarne. Tuve un acercamiento, pero son temas muy diferentes, pero siempre manifesté que solo jugaría en Nacional y Envigado. Primero porque quisiera estar en mi ciudad y segundo porque son los equipos a los que pertenezco, por decirlo de alguna manera", manifestó el volante y desmintió el rumor que hubo de su llegada al fútbol de México con el 'Xolos' de Tijuana.

Matheus Uribe con la Selección Colombia // Foto: X @FCFSeleccionCol

¿Por qué volvería Matheus Uribe a Atlético Nacional?

El proyecto del conjunto verdolaga apunta no solo a ganar títulos en Colombia, sino volver a protagonismo a nivel internacional, en este caso la Copa Libertadores. Por lo tanto, tanto presidente, director deportivo y futbolista, verían con buenos ojos este movimiento en el mercado. Además, el propio Uribe ha manifestado ser hincha del club y que su pasado en la institución lo volvió en una pieza clave de aquel cuadro ganador de Reinaldo Rueda en donde quedó campeón de la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana. Asimismo, la posible salida de Pablo Cepellini le abriría el cupo en el plantel.

Matheus Uribe en Atlético Nacional // Foto: AFP.

Los números de Matheus Uribe en Atlético Nacional

Llegó el 29 de junio de 2016 por pedido de Reinaldo Rueda desde Deportes Tolima. Con los verdolagas disputó 42 partidos entre 2016 y 2017 volviéndose en una de las principales figuras del equipo. Ganó cuatro títulos: Copa Libertadores, Recopa Sudamericana, Liga y Copa. Por ende, se volvió en alguien muy especial para la afición verdolaga.

