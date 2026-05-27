Fabián Bustos se reunió con directiva de Millonarios y hay decisión sobre su futuro

La derrota de Millonarios y eliminación de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile causó una fuerte molestia por parte de la hinchada, debido al doble fracaso este semestre: no seguir adelante en la competencia continental y la eliminación prematura de la competencia continental.

Algunas criticas cayeron sobre el técnico argentino Fabián Bustos y pusieron tela de juicio su continuidad debido a estos malos resultados por parte del equipo en esta temporada, sin embargo, el timonel dijo que ya se reunió con los directivos albiazules que le comunicaron sobre su continuidad.

Millonarios queda eliminado // Foto: AFP

¿Se va Fabián Bustos de Millonarios?

No. El argentino seguirá, al menos, para el segundo semestre de la Liga BetPlay y así lo hizo saber durante la rueda de prensa luego de la eliminación en Copa Sudamericana. Aseguró que se reunió con los directivos, quienes hablaron para ver qué futbolistas y plan de trabajo tener para la segunda parte del año.

“Tuve reunión con la dirigencia, la secretaría técnica y Ariel. Los jugadores de los que estamos hablando nos van a ayudar a tener un buen equipo”, dijo el técnico argentino, confirmando así su continuidad en el capital para el segundo semestre del 2026.



Fabián Bustos // Foto: AFP

Los números de Bustos con Millonarios

El argentino llegó al cuadro embajador el 1 de febrero de 2026, es decir, lleva al mando tan solo 3 meses del plantel profesional del equipo capitalino. Pero dirigiendo duelos importantes como, por ejemplo, la fase previa vs. Atlético Nacional o clásicos en el todos contra todos de la Liga BetPlay.

Su rendimiento ha sido del 57.3 % en 25 partidos disputados hasta la fecha y un saldo de 12 victorias, 7 empates y 6 derrotas, pero con dos eliminaciones: en fase de grupos de Copa Sudamericana y en el todos contra todos de la Liga BetPlay, a la espera que el segundo semestre le dé mejores resultados.