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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Futbolista de Atlético Nacional e hincha tuvieron fuerte discusión en Estados Unidos

Futbolista de Atlético Nacional e hincha tuvieron fuerte discusión en Estados Unidos

El futbolista del equipo paisa le respondió al hincha que, desde la tribuna, le estaba lanzando malos comentarios, mientras el equipo perdía 3 a 0 frente a Cruz Azul.

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