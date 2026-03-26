Futbolista de Atlético Nacional e hincha tuvieron fuerte discusión en Estados Unidos

Mientras Atlético Nacional perdía 3 a 0 en su amistoso vs. Cruz Azul en Estados Unidos, se presentaba una fuerte discusión entre el delantero Dairon Asprilla y un hincha del equipo paisa en la tribuna del estadio, un altercado que quedó grabado en redes sociales y se hizo viral en poco tiempo.

La discusión, según el video, surgió por una ola de insultos por parte del hincha que se encontraba en la tribuna; en el video, se ve cómo Asprilla le dice que baje y le hace signos de pelea, a lo que uno de los miembros del cuerpo técnico de Atlético Nacional lo agarra con fuerza, evitando que agrediera o se fuera encima del aficionado en este duelo amistoso.

El caso se viralizó en redes sociales y generó una ola de comentarios, tanto a favor como en contra del futbolista. Algunos consideran que "se estaba defenfiendo", mientras otros cuestionaron su actitud como "poco profesional" y más por haber invitado al hincha a bajar para arreglarse a los golpes.

Se fueron para Estados Unidos huyéndole a las críticas y les fue peor ah!



Hasta le sacaron la piedra al honesto 👀#FueraArias pic.twitter.com/ounZWkHhLN — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) March 27, 2026

Dairon Asprilla ha sido centro de críticas por parte de la afición desde su llegada al cuadro verdolaga porque, según hinchas, sus actuaciones "no han sido las mejores en cancha".



Todo esto se dio durante un duelo amistoso que disputaba Atlético Nacional y Cruz Azul en Estados Unidos, partido que perdió el cuadro verdolaga y elevó las críticas de la afición contra el técnico Diego Arias, quien cuenta con el respaldo total de los futbolistas y directivos del equipo como lo hicieron saber en una reciente rueda de prensa.

Tras esta nueva derrota, Atlético Nacional visitará a Deportivo Pasto por la fecha 14 de la Liga BetPlay el próximo domingo, 29 de marzo. Los dirigidos esperan sumar una victoria que les permita recuperar la confianza de la afición en el proyecto de Diego Arias, en especial por la eliminación en Copa Sudamericana.