Gamero sacude a Millonarios antes de terminar el 2024, ¿le aceptaron renuncia?

Como lo había anticipado Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, Alberto Gamero volvió a presentar su carta de renuncia ante las directivas de Millonarios a pocas horas de finalizar el 2024.



Millonarios aceptó renuncia de Gamero

En esta oportunidad, el entrenador se mantuvo en su decisión y decidió dar un paso al costado del proceso que venía realizando con el conjunto embajador. Es decir, pese a la intención por parte de los dirigentes de Millonarios de continuar y respaldar al experimentado director técnico, le aceptaron la renuncia.

La renuncia de Gamero se presentó después de no haber logrado llegar a ninguna final en el 2024 y, sobre todo, después de no obtener el paso a la final en los cuadrangulares del segundo semestre de la Liga BetPlay, cuando tenía mayor posibilidades de disputar el título tras los refuerzos que encabezó Rafamel Falcao García y no haber obtenido resultados favorables ante Santa Fe y Deportivo Pasto.

Alberto Gamero analiza el duelo de Millonarios en Copa Libertadores // Foto: AFP

En desarrollo...