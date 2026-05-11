Grupo de Dubái estaría detrás de la compra de grande del fútbol colombiano

En el exterior ven como oportunidad de inversión el fútbol colombiano. Primero fue Atlético Huila con la llegada de los dueños de Independiente del Valle y luego el grupo del actor Ryan Reynolds con la compra de Internacional de Bogotá -antes La Equidad-, por eso, otro se sumaría en la lista desde los Emiratos Árabes para quedarse con un grande de la Liga BetPlay.

Se trata del cuadro Deportivo Independiente Medellín (DIM), que, tras la salida de Raúl Giraldo con sus diferencias con la hinchada, entró en venta el club y llegó el primer interesado desde Asia, según dio a conocer Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo y Gol Caracol.

“Hay una empresa llamada AFKR Capital, es un grupo inversor, el representante tiene asiento en Dubái, no necesariamente de patrimonio árabe. Piden que, si están dispuesto de vender al Medellín, han pedido ejercicios contables de 2023 a 2025 y de esa manera valorar la cifra que se podría pagar por ese club. Me aseguran que la comunicación está establecida. Si Raúl Giraldo está dispuesto a vender de verdad, en las próximas horas debería existir una comunicación sobre el tema”, explicó.

Deportivo Independiente Medellín en Libertadores Foto: AFP

De darse esto, sería un movimiento histórico en el fútbol colombiano que podría cambiar el rumo de Independiente Medellín en caso de llegar a ser vendido. Pese que en redes sociales muchos hinchas han celebrado la posibilidad de la noticia como un “nuevo comienzo” en la historia de la institución.



Esta es una plataforma global de inversión, dedicada en distintos sectores como tecnología, banca y deportes, incluyendo disciplinas como baloncesto, ciclismo y atletismo, que, ahora, estaría mirando una oportunidad de invertir en deporte y en el fútbol colombiano. Según cifras de Transfermarkt, la nómina profesional tendría una valoración cercana a los 14,8 millones de dólares.

Se espera que haya nueva información sobre este tema en los próximos días.