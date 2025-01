Hinchas de Atlético Nacional inician mal el 2025 con salida de importante jugador

El 2025 apenas lleva dos días, pero el trabajo en Atlético Nacional va al 1000 % por parte del presidente Sebastián Arango Botero y el directo deportivo del club, Gustavo Fermani, quienes hacen todo lo posible para mantener un equipo competitivo para la temporada, no solo para defender el título local, sino para competir en la Copa Libertadores.

Sin embargo, el club recibió una mala noticia desde Estados Unidos y es que, según fuentes, Marino Hinestroza tendría una oferta sobre los 3 millones de dólares la cual estaría cerca de ser aceptada por el Columbus Crew, club dueño de sus derechos deportivos; por lo tanto, el futbolista no continuaría en el conjunto verdolaga en 2025 y debería volver a Norteamérica en los próximos días.

Marino Hinestroza Foto: Atlético Nacional

Los números que dejaría Marino Hinestroza en Atlético Nacional

Llegó el conjunto verdolaga en el segundo semestres del 2024, Hinestroza rápidamente se adaptó el estilo del equipo y obtuvo un lugar en la titular, tanto así que disputó 28 partidos y logró anotar un saldo de 4 goles. No solo eso, sino que sus acciones tanto en la cancha como fuera de ella enamoraron a la afición que lo ven como un futbolista valioso, en especial de cara a la Copa Libertadores en donde ansían que continúe para enfrentar a rivales de gran nivel.

"Muchachos yo no me voy a ir jamás, en Nacional está todo, mi vida, todo, jamás me voy", expresó el futbolista en un directo en su cuenta de Instagram, donde mostró toda su voluntad de seguir en el equipo, pero dependerá de Atlético Nacional darle reversa a esta situación.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional.

¿Puede quedarse?

Sí. Depende 100 % de Atlético Nacional, pues el club estadounidense le puso una clausula de 2.8 millones de dólares que de ser efectuados el jugador llegaría al conjunto verdolaga, ahora como dueño de su pase deportivo. Por ahora, el club trabaja, primero, en que se mantenga el préstamo al menos de los seis meses que se hablaron al comienzo, pero no se descarta que en el medio se hable de dinero y una posible compra.