Hinchas de Atlético Nacional podrán ver partido vs. Once Caldas EN VIVO aquí

Luego de la victoria con Millonarios, Atlético Nacional viajó hacia Manizales, Caldas, para preparar el choque contra Once Caldas por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2024, buscando, además, afianzar el liderato con 12 puntos de 12 posibles en el inicio del campeonato.

Desde el jueves, 25 de julio, el cuadro paisa llegó a la capital del departamento de Caldas para pulir al equipo de cara a este partido, por supuesto, la gran duda y lo que muchos se preguntan es si estará o no David Ospina en el 11 titular, pues, finalmente, no debutó contra Millonarios.

Dónde ver EN VIVO, online y gratis el Nacional vs. Once Caldas

Desde las 4:00 de la tarde de este sábado, 27 de julio, rodará la pelota en el estadio Palogrande de Manizales por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2024. Para los hinchas interesados en este compromiso, lo podrán ver con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, a través de la señal de radio y el canal de YouTube.

¿Debutará David Ospina vs. Once Caldas?

Aún es incierto si el golero antioqueño por fin estará en el 11 titular de Atlético Nacional en esta segunda etapa. Muchos esperaban que iba a estar disponible vs. Millonarios, pero el técnico Pablo Repetto fue el que tomó la decisión de enviarlo a la tribuna al ver que aún no estaba en condiciones y menos en un clásico de este talante.

“Cuando tenía 17 años y quedé campeón con Atlético Nacional, luego tuve la oportunidad con 20 de salir. Y bueno, devolviéndome un poco a todo ese tiempo, la familia que tengo hoy, que me ha apoyado siempre y es darle a mis hijos esta bendición: volver al club que me vio crecer y que lleven esa felicidad conmigo”, fueron las palabras del portero de este regreso, que, por ahora está a la espera de verlo jugar.

Pero podría darse el debut de David Ospina en el Palogrande, aunque algunos hinchas han manifestado que preferían que esto se diera cuando el equipo esté local, es decir, en el Atanasio Girardot.

David Ospina en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Posibles alineaciones