Independiente Medellín remonta y vence al América en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín derrotó 2-1 al América de Cali este lunes en el estadio Atanasio Girardot, en partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga BetPlay. El conjunto antioqueño logró darle vuelta al marcador en los minutos finales gracias a un doblete de José Ortiz, que definió el resultado en el tramo definitivo del encuentro.

Durante los primeros minutos, el compromiso se jugó con un ritmo moderado y con ambos equipos priorizando el orden en sus líneas. Medellín dispuso su habitual esquema con tres defensores y buscó amplitud por las bandas, mientras América optó por cerrar espacios y esperar oportunidades para salir en transición ofensiva.

Con el paso del tiempo, el equipo visitante empezó a encontrar mayor presencia en campo contrario. Aunque el DIM tuvo mayor posesión en algunos pasajes del primer tiempo, le costó generar peligro en el último tercio del campo. América, en cambio, fue más efectivo cuando logró acercarse al área rival.

El primer gol del partido llegó al minuto 25. Yeison Guzmán recibió fuera del área y sacó un remate que superó al arquero Salvador Ichazo, lo que permitió al América ponerse en ventaja en el marcador en el Atanasio Girardot.



Antes del descanso, Independiente Medellín generó su aproximación más clara en el minuto 40. Tras un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho, el balón quedó suelto dentro del área y Hayen Palacio logró rematar, pero el arquero del América respondió y mantuvo la ventaja para su equipo al finalizar la primera mitad.

En la segunda parte, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo adelantó sus líneas en busca del empate. Al minuto 52 tuvo una triple oportunidad consecutiva dentro del área: primero con un remate de Palacio que impactó en el palo y luego con intentos de Fabra y Chaverra que fueron bloqueados por jugadores del América.

Con el paso de los minutos, Medellín mantuvo el control del balón, aunque continuó teniendo dificultades para encontrar espacios en el último cuarto de cancha. El ingreso de Daniel Cataño le dio mayor manejo en la zona ofensiva, lo que permitió al equipo local sostener la presión sobre la defensa rival.

Publicidad

La igualdad llegó al minuto 84. Tras un centro al área, José Ortiz conectó de cabeza y envió el balón al fondo de la red para establecer el 1-1. Cuatro minutos después, el mismo Ortiz volvió a marcar, nuevamente de cabeza, y selló el 2-1 definitivo con el que Independiente Medellín sumó tres puntos en la jornada 14 de la Liga BetPlay.