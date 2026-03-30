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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Independiente Medellín remonta y vence al América en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín remonta y vence al América en el Atanasio Girardot

Un doblete de José Ortiz, que marcó dos veces de cabeza en los 10' finales, dejó el triunfo en casa del poderoso.

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