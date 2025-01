James Rodríguez toma importante decisión para definir su futuro, ¿viene a Colombia?

El colombiano James Rodríguez se encuentra en Italia en el partido de la Kings League, torneo organizado por Gerard Piqué, en el que vio la victoria de la tricolor sobre Uzbekistán, en medio de la incertidumbre que hay por su futuro luego de terminar su contrato con el Rayo Vallecano de España.

El mejor jugador de la última Copa América confirmó en la transmisión del streamer Westcol una importante decisión para definir su futuro futbolístico.



¿Qué decidió James sobre su próximo equipo?

Ante el interés del Junior de Barranquilla, James comentó en esa plataforma que viajará este jueves, 9 de enero, a Colombia para analizar la mejor oferta que le convenga de cara al Mundial de la Fifa de 2026.

"No, no, no, yo me tengo que ir mañana a Colombia", se le escucha decir a James, ilusionando aún más a los hinchas del Junior que esperan tener en su equipo al exReal Madrid.

Vale recordar que el Junior de Barranquilla estaría cerca de fichar a James Rodríguez. Según el directivo Fuad Char, el empresario Christian Daes, dueño de la compañía Tecnoglass, está impulsando la negociación y espera la llegada del 10 a Barranquilla esta semana.

El entrenador del Junior, César Farías, está entusiasmado con la posibilidad de contar con James en su equipo y planea conversar con él una vez que llegue a la ciudad. Farías quiere aprovechar la inteligencia y la magia de James en el campo, en lugar de exigirle una gran cantidad de carreras.

La salida de James del Rayo Vallecano supone un nuevo revés en su carrera profesional, ya que desde su marcha del Real Madrid en 2020 ha pasado por varios equipos sin consolidarse. James apenas ha jugado 203 minutos en siete encuentros con el Rayo Vallecano y no ha entrado en una convocatoria desde el 7 de diciembre de 2024.

James Rodríguez en el Rayo Vallecano

James, viral por su actuación en la Kings League

Mientras se define su futuro, James Rodríguez se volvió tendencia en redes sociales por el penal que cobró en el partido de la Kings League. Lo que pudo haber significado un contundente 4-0, terminó en un fallo del mediocampista y una destacada atajada del arquero de Uzbekistán.

El video se viralizó en redes sociales, pero también el gesto del '10' al saludar al rival que lo acababa de dejar con las ganas de gritar gol.

“James Rodríguez”



Porque se tomó un avión hasta Italia para patear un penal en la Kings League y pasó esto. pic.twitter.com/TlIBIohxkU — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) January 8, 2025