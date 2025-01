¿James Rodríguez se aleja del Junior? Nueva información cambiaría el rumbo del colombiano

La posible llegada de James Rodríguez al Junior de Barranquilla, que hasta hace poco se daba casi por confirmada, parece haber tomado un nuevo giro con un panorama actual que indica que el mediocampista colombiano podría estar evaluando otras opciones.

En los últimos días, el capitán de la Selección Colombia estuvo en el centro de los rumores, especialmente después de su cantada salida del Rayo Vallecano, aunque no ha habido un anuncio oficial al respecto, silencio que ha alimentado rumores sobre posibles destinos, entre ellos el Sevilla de España, Banfield y el mismo Junior.

¿Qué dijo Char sobre la llegada de James?

Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, había mostrado optimismo sobre la llegada de James. En declaraciones recogidas por el diario El Tiempo, Char explicó que las negociaciones estaban siendo gestionadas por Andrés Rubio, tío del jugador.

Sin embargo, también reveló que la publicación de detalles sobre el posible contrato pudo haber incomodado al futbolista y su entorno.

“Vengo hablando con el hermano de la mamá que está aquí, que a él no le gustó que habláramos de que él vendría, pero eso a mí me lo dijo Christian (Daes), porque Christian sí habla con James directamente. El tío me dijo que él (James) va a regresar a Colombia ahora que le entreguen los documentos de rescisión completa (en el Rayo Vallecano español)”, afirmó Fuad Char.

Por otro lado, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla y exdirectivo del Junior, también comentó sobre el proceso en curso. Durante un evento oficial, destacó que las negociaciones eran complejas y que involucraban un gran esfuerzo por parte del club y de la ciudad.

“No es una contratación sencilla, ni tan económica, ni tan fácil. Es la contratación más importante que pueda hacer el fútbol colombiano en toda su historia. Junior está haciendo todos los esfuerzos”, puntualizó.

¿Cambio de planes para James?

A pesar del entusiasmo inicial, las últimas informaciones sugieren que James Rodríguez podría no arribar a Barranquilla como se esperaba. Fuad Char indicó que el jugador planea viajar a Medellín para instalarse en su casa mientras analiza las propuestas recibidas.

En paralelo, se conocieron nuevas opciones para el mediocampista. Según informó el periodista argentino César Luis Merlo, el club Banfield, donde James se consagró campeón en 2009, habría hecho una oferta formal para contratarlo hasta diciembre de 2026. Aunque la operación luce complicada, Banfield ya movió sus fichas en la negociación.

"O sea, se va a poner ahí al mejor postor, pareciera", aseveró Char.

Con las nuevas circunstancias, el futuro de James Rodríguez este 2025 sigue siendo incierto. Lo cierto es que las conversaciones continúan y pretendientes le sobran de distintos países.