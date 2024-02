Maturana, el hombre que abrió las puertas de Colombia en el fútbol internacional

Oriundo de Quibdó, Chocó,Francisco Maturana inmortalizó una frase que sigue pasando por los años en el fútbol de Colombia: "Perder es ganar un poco". Y es que la sabiduría del técnico fue cuestionada por mucho pese a ser el encargado de abrirle las puertas al país en campeonatos internacionales con la Selección Colombia y Atlético Nacional.

'Pacho' revolucionó el fútbol colombiano en la década de los 80s cuando asumió el cargo de la tricolor y del equipo verdolaga, que rápidamente comenzó a crear una identidad de juego. Por un lado, Carlos 'El Pibe' Valderrama fue su eje central para poner a jugar diferente a la Selección Colombia y, por otro, les dio vida a los puros criollos de Atlético Nacional, un equipo conformado 100 % jugadores colombianos mientras que clubes como América de Cali fichaban a los mejores del continente.

En 1989, Maturana le dio a Colombia su primera Copa Libertadores cuando al mando de Atlético Nacional venció a Olimpia de Paraguay en el estado Nemesio Camacho El Campín. El encargado de cobrar el último penal de esa tanda agónica fue Leonel Álvarez, quien también hacia parte del proceso del técnico en la Selección Colombia.

BLU Radio. Francisco Maturana / Foto: Archivo Noticias Caracol

Llevó al equipo tricolor a dos mundiales consecutivos: Estados Unidos 90 e Italia 94, además fue el encargado del partido más importante de la historia del equipo y fue cuando venció 5 a 0 a Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires, todo frente a los ojos de Diego Armando Maradona.

Publicidad

Puso en el radar internacional a los jugadores colombianos y creó leyendas que son recordadas en todo el mundo, como es el caso de Freddy Rincón, Fautino Asprilla, Andrés Escobar, René Higuita, ‘Tren’ Valencia, Carlos Alberto ‘El Pibe’ Valderrama, entre otros.

En 2002, la Selección Colombia conquistó su única Copa América en Bogotá. Maturana estaba en la raya dirigiendo y allí firmó la leyenda que había creado y que quedará viva por muchos años.

BLU Radio. Francisco Maturana. Foto: AFP

“Son más las veces que se pierde que se ganan. Mi gran logro es tener la posibilidad de hacer algo que me gusta, disfrutar con algo que me costó y ver cuando las cosas se dan ahí está la satisfacción. El triunfo termina un partido o un campeonato lo ganaste, pero al siguiente día hay otro. Hay que ir siempre y ver positivo, la vida no te da más de lo que pedís”, dijo en su momento Francisco Maturana en Charlas con Pacheco en 1993.

Publicidad

Este 15 de febrero de 2024, Maturana cumple 75 años y en el mundo del fútbol solo quedan palabras de agradecimiento por su excelente gestión en las canchas.