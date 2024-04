"Necesitamos una auditoría forense" en el club: exdirigente del Deportivo Cali

Ernesto Roa, exdirigente del Deportivo Cali, explicó en diálogo con Blog Deportivo el motivo por el cuál, según él, no lo dejaron ingresar recientemente a una asamblea.

De acuerdo con lo que expuso Roa, él no está ni sancionado ni impedido legalmente para hacer parte de una asamblea del Cali: "Lo que pasas es que son cobardes y le tienen miedo a mi crítica, es básicamente eso", indicó, recalcando que él no es socio.

"Hice un video en la sede y aprovecharon para ponerme un veto porque no tenía permiso para entrar a la sede. Es ridículo que por ir a tomar un video me censuren, pero voy a seguir, no tengo problema", denunció el propio Roa.

En ese sentido, Roa señaló que "están vulnerando el derecho de la socia" que le dio el poder al impedirle que ingresara a una de las más recientes asambleas del equipo azucarero.

"No somos ni jueces ni Fiscalía. Mal haríamos, sin esa autoridad, señalar. Necesitamos una auditoría forense, que demuestre lo que todos pensamos, porque una institución tan rica, que ha facturado miles y miles de millones de pesos esté, en seis años, (no puede estar) en la completa ruina", argumentó, añadiendo que ser directivo de fútbol no es un paseo.