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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Pimentel se despachó contra el arbitraje tras partido ante Medellín: "Se hacen los pendejos"

Pimentel se despachó contra el arbitraje tras partido ante Medellín: "Se hacen los pendejos"

El pronunciamiento del directivo se dio luego de la derrota (2-0) de Boyacá Chicó en Ditaires, por la fecha 17, ante el DIM con una polémica jugada donde intervino el VAR.

Polémica acción en DIM vs. Boyacá Chicó, Liga Betplay.
Polémica acción en DIM vs. Boyacá Chicó, Liga Betplay.
Foto: Captura de pantalla.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

El dirigente Eduardo Pimentel se despachó contra el arbitraje tras el partido ante Independiente Medellín y lanzó duras críticas al VAR, en un mensaje publicado en su cuenta de X que encendió la polémica en el fútbol colombiano.

En su pronunciamiento, Pimentel cuestionó decisiones arbitrales que, según él, han perjudicado de manera reiterada a su equipo, señalando directamente al sistema de videoasistencia por su falta de intervención en jugadas clave.

“Se hacen los pendejos el VAR y el árbitro”, escribió el directivo, dejando clara su molestia por lo que considera errores evidentes que no han sido corregidos durante los partidos.

El dirigente también sostuvo que esta no es una situación aislada, sino una constante. “Esta ya es la séptima vez que descaradamente se hacen los pendejos”, afirmó, insistiendo en que existe una tendencia en contra de su equipo.

Pimentel, además, defendió el manejo institucional del club, asegurando que cumplir con el Fair Play financiero no debería traducirse en desventajas dentro del campo de juego frente a otros equipos con mayores recursos.

“Solo por el hecho de ser uno de los pocos equipos cumplidores (…) no quiere decir que puedan venir a hacer lo que quieran con nosotros”, agregó, en referencia a las condiciones estructurales de la institución. Mientras tanto, no se ha conocido una respuesta oficial por parte de la Comisión Arbitral ni de la Dimayor frente a los señalamientos, que vuelven a poner bajo la lupa el desempeño arbitral en el país.

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