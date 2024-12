Postura de Atlético Nacional que hinchas celebran pese a empate con Millonarios

Tras la polémica del segundo gol de Millonarios en Medellín, de si fue o no penal por fuera de lugar sobre Falcao, a la rueda de prensa de Atlético Nacional salieron tanto el técnico como los referentes del equipo, que expresaron el sinsabor que queda en la búsqueda de la final de la Liga.

Efraín Juárez, técnico verdolaga, fue enfático en su tranquilidad con lo que vio en el terreno de juego y siente que "hechos ajenos" no dan los resultados esperado. "Creo que Atlético Nacional demostró que es el más grande de Colombia con fútbol, porque así se gana, con fútbol", dijo.

"Nunca he hablado de los árbitros, he sido respetuoso a lo largo de mi carrera (...) Cuando hablamos con él nos dice que le están confirmando y a la final nos dice que penal, en esa instancia no se puede alegar más. Desafortunadamente fue confirmado (...) Siento que han sido severos con las decisiones que se han tomado este semestre con Nacional", expresó David Ospina.

El mensaje de esta acción: unión, pues Felipe Aguirre, Edwin Cardona, Alfredo Morelos, William Tesillo y Jorman Campuzano acompañaron al técnico y al golero en esta rueda de prensa para mostrarle la tranquilidad a la hinchada de que "nada hará caer la familia que han construido hasta la fecha".

"Desde que llegamos acá y desde que se medio la confianza, todo lo que dije el primer día creo que lo he cumplido. No solo yo, no soy nadie, son ellos (jugadores) son los que se parten en alma y entienden la idea. Soy un privilegiado de estar al frente de esta gran institución. Duele mucho, no solo en estos 90 minutos, sino en los pasados. Por circunstancia ajenas parece que no cumpliremos el objetivo de jugar una nueva final. Lo demás sobra, en este tipo de polémica, de ahí afuera feliz con mis muchachos", puntualizó Juárez, palabras que apoyan hinchas verdolagas pese al empate y casi eliminación.