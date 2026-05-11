Presidente de Llaneros aclara chicarrón sobre equipo que compró en Suiza: "Debate de deudas"

El presidente de Llaneros Fútbol Club, Juan Carlos Trujillo, salió al paso de las versiones sobre la compleja negociación alrededor del club suizo AC Bellinzona y aseguró que la situación obedece principalmente a un “debate de deudas” heredadas de la administración anterior.

En entrevista con Blog Deportivo, el dirigente explicó que el grupo inversor colombiano avanzó inicialmente en un convenio deportivo para llevar jugadores al fútbol europeo, pero con el paso de los meses aparecieron obligaciones financieras que no habían sido reveladas al inicio del proceso.

Según Trujillo, la operación comenzó en junio del año pasado, cuando se realizaron acuerdos deportivos y se inició el trámite de licenciamiento ante la federación suiza. Solo cinco meses después, una vez la entidad autorizó a los inversionistas para participar en el club, surgió el verdadero panorama financiero.

“Cuando nos llegan todas las deudas, nosotros decimos continuamos siempre y cuando los dueños anteriores paguen las deudas que se deben”, afirmó el dirigente, quien insistió en que los compromisos pendientes no fueron adquiridos por su grupo empresarial.



El presidente de Llaneros también respondió a las versiones que indican que el empresario uruguayo Pablo Betancourt habría reclamado pagos pendientes por la compra del club. Trujillo aclaró que sí existió un primer desembolso de los inversionistas, pero explicó que el segundo pago dependía de que el equipo fuera entregado “con cero deudas”. “Las deudas él no las ha cancelado, no porque haya actuado de mala voluntad, sino porque también las desconocía”, señaló, dejando claro que las conversaciones continúan a través de abogados y bajo un proceso de conciliación.

Finalmente, el dirigente aseguró que la prioridad ahora es encontrar una salida jurídica y financiera que permita definir el futuro de la institución suiza y proteger a los jugadores colombianos que fueron enviados en condición de préstamo o cesión. Aunque afirmó que los futbolistas están bien y continúan compitiendo, admitió que existen problemas relacionados con nóminas, seguridad social y obligaciones antiguas del club.

“Tenemos que tener claridad sobre las finanzas y esa claridad nunca la hemos tenido”, concluyó Trujillo, dejando abierta incluso la posibilidad de liquidar la sociedad si no aparece una solución viable.